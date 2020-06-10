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中国联通启动虚拟化 VoLTE 短信网关集采：预算 7869 万元

2020/6/10 20:38:36来源：C114中国通信网作者：林想责编：骑士评论：

来自联通官方消息显示，2020-2021 年中国联通虚拟化 VoLTE 短信网关采购项目招标正式启动，此次采购预算为不含税 7869 万元。其中，2020 年度预算不含税 5160 万元，2021 年采购预算不含税 2709 万元。

2019 年中国联通 VoLTE 短信网关扩容工程实施后，联通 VoLTE 短信网关采用南北大区建设方案，在北京和郑州分别建设 1 套 IP-SM-GW，1 对 IP-SM-GW 采用 1+1 互备容灾方式，当其中一套故障时，另外一套可以实现对业务的 100% 接管。其中北京 IP-SM-GW 设备 License 为 2240 万用户；郑州 IP-SM-GW 设备 License 容量为 2460 万用户。2 套 IP-SM-GW 设备的硬件容量均满足 4700 万用户规模。北京业务覆盖北方 14 省，郑州业务覆盖南方 17 省。

2020 年中国联通虚拟化 VoLTE 短信网关建设工程，分别在济南、西安、南京、广州、成都建设 1 对 IP-SM-GW，成对 IP-SM-GW 采用 1+1 互备容灾方式。当其中一套故障时，另外一套可以实现对业务的 100% 接管。2020 年 IP-SM-GW 建设规模为 12000 万用户容量。2021 年在 2020 年建设的 5 对 IP-SM-GW 上扩容，同时在北京、郑州节点各分裂 1 套虚拟化 IP-SM-GW，建设规模为 6300 万用户。

2020-2021 年中国联通虚拟化短信网关采购项目建设规模表

此外公告显示，本项目设置最高投标限价为 License 不含税单价不高于 0.2 万元 / 万用户。投标人投标报价总价高于最高投标限价的，其投标将被否决。

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关键词：中国联通VoLTE

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