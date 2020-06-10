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Redmi K30 5G 手机京东到手价 1299 元起：120Hz 流速屏，骁龙 765G

2020/6/10 20:50:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 10 日消息 618 期间，Redmi K30 5G 版手机标准版大降价，6GB+64GB 版到手价 1399 元，京东商城领券再减 100 元，到手价 1299 元。亮度包括 120Hz 流速屏，骁龙 765G，前置挖孔双摄，索尼 6400 万后置四摄，30W 快充。

IT之家了解到，Redmi K30 5G 搭载高通骁龙 765G 处理器，采用 7nmEUV 工艺，集成骁龙 X52 调制解调器及射频系统并支持 SA/NSA 双模。手机采用一块 6.67 英寸 120Hz 双挖孔流速全面屏，屏幕比例为 20:9，屏占比为 91%，支持护眼模式 2.0。机身采用 3D 四曲面玻璃设计，拥有双面康宁 GG5 保护玻璃。

相机方面，Redmi K30 5G 手机采用前后六摄全场景方案，全球首发索尼 6400 万像素 IMX686 传感器，拥有 1/1.7”超大感光元件，1.6μm 4 合 1 大像素，f/1.89 大光圈，6P 镜头；Redmi K30 5G 采用 200 万像素人像景深镜头，1.75μm 像素，支持人像模式 + 电影模式，前置 AI 双摄，支持萌拍，电影人像模式以及 RAW 格式直出。

京东Redmi K30 5G 6GB+64GB1399 元直达链接
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关键词：Redmi K30小米手机

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