英特尔发布 LakeField 处理器：5 核 5 线程，7W TDP

IT之家6 月 10 日消息 根据外媒 AnandTech 的报道，英特尔今天公布了 Lakefield 系列处理器的两款型号，采用了大小核设计，5 核 5 线程，7W TDP。

英特尔公布了i5-L16G7 和 i3-L13G4 两款处理器，1+4 核，前者最高可达 3GHz，后者最高 2.8GHz；核显方面前者为 G7（64EU），后者为 G4（48EU），TDP 为 7W。

外媒表示，Intel 向其确认，新款处理器的基频是所有五核的统一频率，单核 turbo 频率只适用于大 Sunny Cove 核心。另外，Lakefield 支持频率更高的 LPDDR4X-4266 内存。

IT之家曾报道，英特尔 Lakefield 芯片基于英特尔公司的 Foveros 技术。这款芯片分为三个层次进行堆叠封装，分别是 14 nm 工艺的 I/O 芯片、10 nm 工艺的 CPU 和 GPU 芯片和 DRAM 芯片。外媒称，这一设计可以让英特尔使用最先进的 10nm 工艺的同时利用高度调优的 14nm 芯片，从而将总体占用空间降至最低。

Lakefield 代表了一种全新的芯片，提供了性能和效率的最佳平衡。Lakefield 的封装体积只有 12×12×1 毫米。它的混合 CPU 架构结合了省电的 “Tremont”核心和性能可扩展的 10nm“Sunny Cove”核心。除了刚刚发布的三星 Galaxy Book S 之外，微软的 Surface Neo 和联想的 ThinkPad X1 都将搭载该处理器。