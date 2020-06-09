爆英特尔 11 代酷睿低压 CPU 支持 TVB 睿频，可达 4.8GHz

IT之家6 月 9 日消息 爆料者 @_rogame 一直在关注英特尔 11 代移动酷睿处理器的信息，之前他爆料的 i7-1165G7 为 4 核 8 线程，2.8GHz-4.7GHz，今天最新的 3DMark 数据显示其睿频达到了 4.8GHz，因此该爆料者认为英特尔 11 代酷睿低压 CPU 将支持 TVB 睿频。

IT之家了解到，2018 年，英特尔发布了 8 代酷睿 H 系列处理器，i9-8950HK 支持了英特尔 TVB 加速技术（Thermal Velocity Boost），中文名称为温度自适应睿频加速技术。目前，英特尔将这项技术下放到了十代酷睿 i7 处理器中。

在英特尔十代 H 系列酷睿处理器的新闻稿中，英特尔表示，所有第十代移动版英特尔酷睿 i7、英特尔酷睿 i9 和英特尔至强处理器均支持英特尔 Thermal Velocity Boost（英特尔 TVB）。当处理器温度等于或低于 65 度，且存在睿频功率空间时，该特性可将时钟频率适时自动提升 200 MHz。

笔者孤城猜测，英特尔 Tiger Lake-U 的 i7 版本也将会支持 TVB，只不过自动提升频率缩减为 100MHz。英特尔 11 代低压酷睿暂不会增加核数，因此英特尔将可能会通过提高主频、增加缓存、使用更高级的睿频方式来提高性能。