Andriod 11 Beta 1 正式发布

IT之家 6 月 11 日消息 据 9to5Google 报道，谷歌于今日凌晨正式推送了 Android 11 Beta 1 版系统，同时举办了相应的在线发布活动。

IT之家了解到，在 Android 11 Beta 1 中 “气泡”变化最大。用户能够弹出对话并获得一键式访问权限，以通过他们之前所做的任何操作来打开完整的对话。Google 建议开发人员采用适用于 Android 11 的 Bubbles API。其他功能包括合并的键盘建议，优化的语音访问功能等。

控制

Android 11 Beta 1 简化了所有智能家居设备和蓝牙配件的控制。其中。Google Home 已经支持新的 API，该 API 允许任何应用程序出现在网格中。例如用户可以通过点击的方式打开 / 关闭灯光或拖动滑块来调整亮度；“立即播放”与 “快速设置”集成在一起，“媒体控件”可让用户将播放音频 / 视频的输出项切换到耳机，扬声器或电视，用户可以在 Beta 1 中通过 “开发人员选项”>“媒体恢复”启用此功能。

隐私

用户可以限制应用程序对设备麦克风，摄像头和位置的访问权限。同时，如果您长时间没有使用过应用程序，则权限将自动重置。Play 商店将审查所有要求后台位置访问的 Android 应用程序。

更新内容（图文）：

锁屏控件更新：

主屏幕上的深色主题：

更新了 Android Beta QS 磁贴：

设置应用中的深色彩色图标：

Pixel Launcher 应用预测

智能家居设备控件 + 钱包

媒体恢复控件 + 快速设置

谷歌开发者网站直达