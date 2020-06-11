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拼多多百亿补贴 618 大促：索尼 XM3 耳机 999 元起，国行 Switch 1599 元

2020/6/11 9:32:19来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 11 日消息 6 月 11 日，拼多多百亿补贴 618 神车再度来袭，索尼 wh1000xm3/wf1000xm3 耳机 999 元起，海盗船 16GB 内存 349 元起，国行 Switch 直降 500 元，补贴券后价只需 1599 元。

IT之家了解到，SONY 索尼 WF-1000XM3 采用自研开发 HD 降噪处理器 QN1e，数字智能主动降噪技术，表面配置前后双馈麦克风，可捕捉周围不同频段的环境噪音，消除各种频段的噪音干扰。QN1e 集成了 24bit 声音信号处理器、数字模拟转换器和放大器，高信噪比，低失真。

除了 WF-1000XM3 入耳式耳机之外，WH1000XM3 头戴式耳机也将于 6 月 11 日 10 点准时开抢，可享 100 元券，两款耳机券后分别是 999 元和 1299 元，性价比极高

活动地址：点此前往（10:00 准点开始，先领 100 元券）

海盗船台式机马甲内存条也将在 6 月 11 日 10 点开启大促，整点领 30 元券，8GB*2 DDR4-3000 补贴后 349 元；8GB*2 DDR4-3200 补贴后 369 元；16GB DDR4-3000 补贴后 349 元；16GB DDR4-3200 补贴后 349 元；16GB*2 DDR4-3000 补贴后 689 元；16GB*2 DDR4-3000 补贴后 729 元。

海盗船台式机马甲内存条采用了纯铝散热马甲，支持 XMP 2.0 自动超频，并且采用了 8 层 PCB。

活动地址：点此前往（10:00 准点开始，先领 30 元券）

国行 Switch 现已开启了 618 补贴大促，万人团价 1699 元，抢券立减 100 元，券后价 1599 元起。

据悉，国行 Switch 为长续航版本，新机型增加大约两个小时的电池续航时间，预计使用时间将在 4.5 小时至 9 小时之间，相比之下任天堂老款的 Switch 电池续航时间在 2.5 小时到 6.5 小时之间。除了主机，还有主机 + 实体卡带套装，国行主机 + 马车 8 豪华版实体卡、国行主机 + 奥德赛实体卡、国行主机 + 新超马 U 实体卡，券后价仅需 1839 元。

活动地址：点此前往（10:00 准点开始，先领 100 元券）

百亿补贴活动会场：点此前往

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关键词：拼多多618

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