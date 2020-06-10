拼多多百亿补贴 618 大促神车： R5 3600 板 U 仅 1499 元，Kindle pw4 券后 599 元

IT之家6 月 10 日消息 6 月 10 日 10 点整，拼多多百亿补贴 618 大促神车将开启，华硕 + AMD 板 U 套装，整点领 100 元券，R5 3600 + 华硕 TUF B450M-Pro Gaming 主板补贴券后价格 1499 元，R5 3500X + 华硕 TUF B450M-Pro Gaming 主板补贴券后价格 1199 元，性价比极高。

AMD R5 3600 和 R5 3500X 是两款高性能价比的处理器，其中 R5 3600 为 6 核 12 线程，3.6GHz-4.2GHz；R5 3500X 为 6 核 6 线程，3.6GHz-4.1GHz。两款处理器都是 AMD 最新的 Zen 2 架构处理器，采用了 7nm 工艺，拥有高性能和低功耗的特点。

主板方面，华硕的 TUF B450M-Pro Gaming 主板也是一款不错的选择，拥有四条内存插槽，可安装两条 M.2 SSD，还搭载了 USB-C 接口。

IT之家了解到，本次的特价板 U 套装库存有限，感兴趣的小伙伴可以提前做好准备，10 点准时开抢，另外目前的万人团价格已经是 618 大促价格，无需等待 618 当天再购买。

活动地址：点此前往（10:00 准点开始，先领 100 元券）

除了板 U 套装外，6 月 10 日 10 点，亚马逊 Kindle Paperwhite4 电子阅读器也将开启 618 大促补贴，万人团价 649 元，活动期间领券再减 50 元，到手价仅 599 元。

全新的 Kindle Paperwhite 4 更轻薄，采用了 6 英寸的 300ppi 超清纯平电子墨水屏，号称带来媲美纸书的阅读体验，强光下仍可清晰阅读。其内置阅读灯可随意调节亮度，在任何光线下均可享受舒适的阅读体验。支持字体优化技术，可进行 16 级灰度调节。

活动地址：点此前往（10:00 准点开始，先领 50 元券）

百亿补贴活动会场：点此前往