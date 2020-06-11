庆祝网易二次上市，丁磊斥资百万再送有道词典笔

11 日上午，网易在香港二次上市。借这个机会，网易 CEO 丁磊在敲锣现场再次向全国英语老师免费赠送有道词典笔。据了解，本次赠送的是有道词典笔专业版，每支价值 1299 元，系首次对外亮相的新品。这也是丁磊第二次在上市之际回馈给用户的礼物。

图示：网易有道词典笔 2 专业版

丁磊表示，在香港二次上市让网易离用户更近一步，而 “近乡情怯”，他希望通过这份特殊的礼物 “聊表寸心”。去年 10 月底，在网易有道上市之时，丁磊曾向全国的英语老师免费赠送过一次有道词典笔，受到了来自中小学、高校老师的热烈欢迎，也收到了老师们提出的众多反馈。丁磊认为，用户的热情也让他更加坚信，网易有道对中国教育事业的这份热爱和坚持并不孤单。

这次赠送的有道词典笔专业版，相比去年的产品，有了更大的提升：词典笔专业版支持中英日韩四种语言 “一扫即查”，还新增了牛津高阶英汉双解词典第七版，有累计近 240 万的词库。此外，这款词典笔还增加了单词跟读、听力播放等功能。

丁磊表示，教育是一项慢事业。教育与科技融合是必须的选项，但却并非一个容易的选项，他希望有道词典笔专业版能给英语老师们的专业教学带来进步。“从最接近语言教学的你们身上，听到更多专业的意见，这对我们而言，将是无价之宝。也请你们通过一支小小的笔，继续见证有道对教育的热爱和决心！”

（文末附领取方式）

以下为网易 CEO 丁磊公开信全文：

各位英语老师：

你好！你可能还记得，去年 10 月网易有道上市的时候，我曾经送过全国英语老师一次有道词典笔。

从那时候起，这个产品便受到了全国各地英语老师的关注。很多老师，收到我们送出的词典笔后，找到我们提出了非常多真挚的反馈，令我们受益良多。这也让我更加坚信，有道对中国教育事业的这份热爱和坚持，从来不孤单。

今天，网易在香港二次上市，我们离大家又更近了一步。近乡情怯，更希望做点什么聊表寸心。

过去半年，我们对有道词典笔做了一些提升，在今天会正式推出一个新产品——网易有道词典笔专业版（价值 1299 元 / 支）。我希望将这个融合了你们智慧和意见的产品，再次作为一份上市的特殊礼物送给你们。

这支有道词典笔专业版，相比去年的产品，新增了日韩 2 种语言的翻译，同时内置了牛津高阶第七版词库，增加了单词跟读和听力功能。我们希望，一支更专业的词典笔，可以让你的专业教学更进一步。

教育是一项慢事业。与科技融合是必须的选项，但却并非一个容易的选项。有道非常期望，和大家一起做朋友。从最接近语言教学的你们身上，听到更多专业的意见，这对我们而言，将是无价之宝。也请你们通过一支小小的笔，继续见证有道对教育的热爱和决心！

祝你顺利，也祝你的家人和学生都顺利。

你的朋友 丁磊

网易创始人、CEO

2020 年 6 月 11 日

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