软件出现问题，大众再度延迟推出旗舰电动汽车 ID.3

6 月 11 日消息，据国外媒体报道，大众汽车 (Volkswagen)周三表示，其旗舰电动掀背车（Hatchback）ID.3 要到 9 月份才会开始交付，这比原定交付时间晚了几个月，因软件问题导致生产滞后。

图片来自大众官网

大众汽车表示，首批 3 万辆汽车将从 6 月 17 日开始接受绑定订单，但没有核心连接功能的初步版本要到 9 月份才会开始向顾客交付。

这标志着大众汽车二度推迟推出这款被其宣布为对抗特斯拉的大众市场车型。

ID. 3 是大众汽车整个 ID. 家族的首款量产车型，这一家族中全部车型的命名均以 ID. 为前缀。ID. 代表着智能设计、身份认同和前瞻科技。ID. 不是某个特定术语的缩写，而是象征着这些车型所具备的特性：零排放自动驾驶、直观操作和个性化的网络。

2019 年 10 月，大众汽车宣布 ID. 3 将在上汽大众安亭新能源汽车工厂进行国产。

这款车型的续航里程根据全球统一的轻型车测试程序确定。单次充电后，实际可用电量为 45 千瓦时的基础容量电池可续航 230 至 330 公里，实际可用电量为 58 千瓦时的中等容量电池可续航 300 至 420 公里，实际可用电量为 77 千瓦时的高容量电池可续航 390 至 550 公里。