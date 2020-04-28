大众CEO承认：特斯拉在软件和自动驾驶方面处于领先地位

4月28日消息，据国外媒体报道，大众汽车内部泄露出来的信息显示，该公司首席执行官（CEO）赫伯特·迪斯（Hebert Diess）承认，电动汽车制造商特斯拉在软件和自动驾驶方面处于领先地位。

迪斯承认，该公司在软件及软件在自动驾驶项目中的应用方面遥遥领先。

特斯拉是汽车行业软件无线更新的先驱。一些分析师认为，特斯拉估值高的部分原因在于，它就像一家软件公司。

此外，迪斯似乎承认，特斯拉的全自动驾驶基础设施远远优于今天任何其他主流汽车制造商。

迪斯对特斯拉在软件和自动驾驶方面的领先地位表示担忧，而最令他担忧的是特斯拉Autopilot（自动辅助驾驶系统）的功能。

特斯拉开发自动驾驶系统的方式与大多数其他公司大相径庭。大多数其他公司是利用相对较少的测试车队来收集数据，并测试其系统，而特斯拉则是利用其数十万辆配备了一系列传感器的客户汽车来收集道路和驾驶数据，并在“影子模式”下测试其自动驾驶系统。

特斯拉不仅希望利用这些数据来改进其Autopilot系统，而且希望这些数据能帮助监管机构发现其系统可改善道路安全。

这并不是大众汽车第一次承认特斯拉在电动汽车领域的领先地位。此前，该公司曾表示，特斯拉在电动交通领域占有相当大的领先优势。今年3月中旬，该公司董事会成员托马斯·乌里奇（Thomas Ulbrich）表示，特斯拉在制造电动汽车和软件方面比竞争对手领先10年。

为了应对特斯拉在软件方面的领先地位，迪斯表示，他正在组建一个新的软件组织，以“实施追赶特斯拉的计划”。他承认，要赶上特斯拉，他们还有“很长的路要走”。