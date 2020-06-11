新华社调查：QQ 等 App 每天自启百次，有软件高频访问照片

IT之家6 月 11 日消息 新华社今日发表题为《“强制跳转启动”“自启动”“关联启动”…… 我的手机 App 我咋管不住？》的文章，文章揭露了 App 强制跳转启动、自启动、关联启动等损害用户权益的 “任性”行为。

文章首先提到了手机网页跳转 App 的问题，例如通过 Chrome 浏览器尝试百度搜索，有时会自动启动百度 App；通过 UC 浏览器打开淘宝网，有时则会跳转到手机淘宝 App。

除 “强制跳转启动”外，安卓系统手机上多款 App 存在频繁自启动、关联启动，访问、读取手机用户信息的情况。如网易邮箱、QQ 等常用工具 App 几乎每天自启次数都在 100 次左右；滴滴出行 App 启动后在一分钟之内尝试启动 9 款其他 App；途牛旅游 App 在自启动后的一分钟内尝试启动 15 款其他 App 后台运行。部分办公、社交、娱乐类 App 启动后会在短时间内高频次访问手机照片、文件，多者超万次，还有的则频繁读取用户通讯录等信息。

对此，有专业人士称，一款 App 产品的考核指标当中最重要的是 “日活跃用户”。App 被启用次数越多，“日活”数据越好，商业估值就越高，盈利能力就被认为越强。另外还有软件工程师称，在用户安装、首次打开或使用 App 等过程中授予的各类权限大都是 “一次授权、长期使用”，这意味着 App 只要启用，就可随时收集用户相关信息，如位置、通讯录、安装应用等。

IT之家了解到，《中华人民共和国网络安全法》第 41 条规定，网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息，不得违反法律、行政法规的规定和双方的约定收集、使用个人信息；工信部《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》第 5 条要求 “未经明示且经用户同意，不得实施收集使用用户个人信息、开启应用软件”；《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》和国家相关技术标准也要求，收集个人信息需满足最小必要原则，自动收集个人信息的频率应是实现产品或服务的业务功能所必需的最低频率，不得随意扩大收集范围。