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诺基亚任命马尔科 · 韦林为 CFO，今年已更换董事长和 CEO

2020/6/11 14:28:32来源：凤凰科技作者：箫雨责编：懒猫评论：

北京时间 6 月 11 日消息，芬兰电信网络设备制造商诺基亚公司周四表示，已任命马尔科 · 韦林（Marco Wiren）为新任 CFO。此前，诺基亚已在今年更换了董事长和 CEO 人选。

▲ 诺基亚新任 CFO 韦林

诺基亚称，韦林将从今年 9 月 1 日开始接替卡利斯蒂安 · 普罗拉 (Kristian Pullola)，他此前在芬兰工程公司瓦锡兰 (Wartsila)领导发电厂技术部门。

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关键词：诺基亚

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