消息称诺基亚 9.3 PureView 推迟至第四季度上市：骁龙 865+120Hz 2K 屏

IT之家 6 月 10 日消息 今天，NokiaPowerUser 报道称，HMD 原计划于今年第三季度中后期推出的诺基亚 9.3/7.3/6.3 三款新机，受疫情影响，可能推迟到第四季度发布，也就是今年十月往后。

消息称，HMD 正在对诺基亚这三款新品的原型机进行测试，其中一个指向为诺基亚 7.3 的机型支持 5G，这表明 HMD 正计划将 5G 机型降低到更低的价格。

关于诺基亚 6.3，我们此前已经报道过关于它的参数，该机搭载骁龙 730 处理器，配备主摄 2400 万像素的三摄模组，是一款定位于中低端的产品。

而关于诺基亚 7.3，该网站称其采用 6.3 英寸的 FHD + 屏幕，搭载骁龙 700 系列（具体型号未知）处理器，以及蔡司认证的 6400 万像素后置四摄，并会推出 5G 版本。

IT之家了解到，作为旗舰机型，NokiaPowerUser 给出了诺基亚 9.3 PureView 的规格曝光，该机采用 6.29 英寸 OLED 屏，显示级别为 QHD+（2K HD），支持 120Hz 刷新率。搭载骁龙 865 处理器，6/8GB 运行内存，内置 4500 毫安时电池，支持无线充电。