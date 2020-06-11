【IT之家开箱】小米手环 5 NFC 版图赏：动态彩显大屏

IT之家6 月 11 日消息 今天下午，小米手环 5 正式发布。小米手环 5 搭载了 1.1 英寸动态彩显大屏，支持 100 + 款主题表盘，拥有 11 种专业运动模式，支持 14 天超长续航 + 磁吸充电。小米手环 5 标准版 189 元，NFC 版 229 元，6 月 18 日早 10 点，全渠道开售。现在IT之家为大家带来小米手环 5 NFC 的开箱图赏。

外观设计

小米手环 5 的外包装采用了长条形盒子设计，上面印有一个大大的 “5”。侧边是支持的运动模式，磁吸充电，小爱同学，支付宝 / 银联支付，全天候睡眠监测。

小米手环 5 采用了 1.1 英寸动态彩显大屏，显示面积提升 20%，让来电、信息、提醒一切清晰可见，首次实现动态表盘显示。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级 IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。

小米手环 5 支持 8 色夏日元气腕带，包括阳光率真的异色活力黄，还有清新的少女纯粹淡绿色。这款是经典的石墨黑版本。

小米手环 5 带来更加全面的心率睡眠监测，可专业解读每个时段的睡眠特征，并提供科学建议，供你快速优化睡眠等问题。内置高精度传感器，还可以在运动过程中对心率变化进行处理，为佩戴者提供更精准的数据支持。

IT之家了解到，小米手环 5 支持多种功能，将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。

实际上手

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