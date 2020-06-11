消息称 B 站入局直播带货：将与淘宝打通，点击直接跳转

有 B 站 UP 主向新浪科技透露，B 站正在布局直播带货，目前收集了有带货意向、有淘宝店铺的 UP 主的相关信息，粉丝数要求在 1 万以上，后续将在 B 站进行直播，用户点击链接跳转至淘宝完成下单。

新浪科技就此向 B 站方面求证，暂未得到回复。接近淘宝的人士则表示，未曾听到过相关消息，如果有合作官方应该会宣布。

2018 年，淘宝曾与 B 站共同宣布达成战略合作，双方将依托各自资源优势，在内容电商及 B 站自有 IP 商业化运营等方面开展广泛合作，打造贯穿线上线下的内容、商品、用户的生态体系。具体而言，支持 B 站签约 UP 主建立认证的淘宝达人账户，通过个性化推荐、内容运营等多种形式，推动内容传播与商业收益的良性互动。同时，双方将打通从前台业务场景到商品开发的商业化链路。淘宝也将为 B 站提供多方面的电商服务支持。

此前，京东与快手达成战略合作，双方将在快手小店的供应链能力打造、品牌营销和数据能力共建等方面展开深入合作。根据协议，京东将优势品类商品提供给快手小店，双方共建优质商品池，由快手主播选品销售。快手用户可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东的配送、售后等服务。

对淘宝而言，获取淘系之外的流量或将是直播电商大战的重中之重，B 站的社区属性与用户黏性对直播带货而言相对契合，美食区、数码区等都具备天然的带货土壤，在京东与快手合作，抖音自建体系的情况下，不失为一种新尝试。