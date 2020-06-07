淘宝坚持帐号不改，官方还向网友 “补了一刀”

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IT之家 6 月 7 日消息 6 月 5 日午间，微信官方正式宣布安卓版本微信支持更改微信号，iOS 版则仍需再等等。对此也有网友希望淘宝方面也可以支持淘宝会员名称更改，不过淘宝官方似乎不为所动，仅回复两个字：“不改。”不仅如此，现在淘宝还将此微博进行置顶展示。
在淘宝表示，不改帐号后，网友在评论里可是炸了锅。
IT之家发现，6 月 6 日淘宝微博再次出手，表示，不说不知道。晒出了网友们起的奇葩、令人羞涩的淘宝帐号名称。可以说是又补了一刀。
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