荣耀 Play4 正式开售：天玑 800/64MP 四摄 / 22.5W 快充

IT之家6 月 12 日消息 荣耀 Play4 今日正式开售，搭载天玑 800 芯片，支持 22.5W 快充，6GB+128GB 版售价为 1799 元，8GB+128GB 版售价为 1999 元。

IT之家了解到，荣耀 Play4 支持六频全网通、SA/NSA 双模组网及 1T4R 天线选择设计；搭载天玑 800 芯片，适配了确定时延引擎并加入了游戏助手 2.0；采用业界 VC 液冷散热，拥有 12 层散热结构并支持外壳 AI 温控技术；采用 6400 万像素 + 800 万防畸变广角镜头 + 200 万微距镜头 + 200 万景深镜头后置四摄方案，主摄拥有 1/1.7 英寸超大 CMOS，搭配四合一超级像素，还支持 AIS 手持超级夜景 2.0 和自研猫头鹰算法；拥有 4300mAh 大电池和 22.5W 超级快充加持。



荣耀 Play4 Pro 则搭载麒麟 990 旗舰级芯片，支持 40W 超级快充和 NFC 智慧选卡功能；采用索尼定制 4000 万 RYYB 超感光主摄以及 3200 万 + 800 万前置双摄；支持非接触红外测温功能，其外观设计融入机甲元素，还携手崩坏 3 推出机甲蓝、冰岛幻境、幻夜黑三款配色。

