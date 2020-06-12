24 小时直击丁磊带货幕后：CEO 届 “带货鼻祖”是这样炼成的

打碟声响起，丁磊和华少相继走进位于浙江国际影视中心四层的 280 演播厅。

这时是 6 月 11 日晚间 19 点 50 分。

十分钟后，网易创始人丁磊、知名主持人华少和快手头部主播蛋蛋将联袂开始这场极为吸睛的直播带货。

戴上麦后，丁磊、华少、快手主播蛋蛋一起入座。正对着三人，是等距摆放的四个机位。

这间面积 200 平米的演播厅，被分出 80 平米用作直播间。在直播间的右侧，21 位产品市场负责人整齐地坐在印有自己名字的蓝色椅子上，等待着自己负责的产品被直播介绍。



此外的空间，则被上百号其他工作人员占据，技术、电商、场控、宣传、摄影师 ..... 在这个狭小空间里，每个岗位被分解地更为细致、具体。

这让华少很是感慨：他做直播这么久，第一次看见上百人的团队在场内忙碌。

提前烧制的红烧肉、摆好盘的小龙虾，煮好的河田飞鸡原味鸡汤等网易的产品，被陆续地端进直播间；去年首发了一万份的阴阳师玉藻前手办，仅剩的最后一套也连夜从广州运到现场，网易智造智能温感落地扇在场下被擦了又擦。

▲手办& 准备食材

网易严选 CEO 梁钧透露，开播前丁磊给秘书打一个电话，“他告诉秘书，这三个多小时里不要给他打电话。”

时间到了 20 点整，随着阵阵掌声，丁磊首次快手直播带货开播。

“这么快？”这是丁磊在直播时除了开场白外说的第一句话。小龙虾上架五分钟破 1.5 万单，网易味央猪肉卡上架破 1 万单，火腿猪肉罐头 5 分钟破 1 万单 ......

“没现货了，上预售”，“又秒没了”每一单成绩传出，都让现场的工作人员兴奋不已，气温也随之逐渐升高，华少走出直播间，希望工作人员能把空调的冷气开大一点。

在介绍到严选拉杆箱环节，丁磊喝了口水回来，站在镜头外旁观，当华少介绍到 “行李箱最重要的是看轱辘是否滑动流畅时”，他不断地点头。

梁钧一直在关注着现场的情况，笑容就没从他脸上消失过。当他得知价格高达 999 元的有道词典笔专业版最终销售近两万台时，他兴奋地对网易科技《态℃》记者说，“今天有道词典笔卖爆了，我要微信一下周枫（网易有道 CEO），让他请客。”

据网易严选战报数据显示，丁磊直播快手和网易严选 APP 双平台累计 GMV 超 7200 万元，累计观看人数超过 1600 万，最高同时在线 100 万人，成交订单超过 20 万个。

台前幕后

时间回溯 24 小时至 6 月 10 日 20 点，杭州大雨滂沱。

在北京的网易有道市场负责人赶往杭州的路上给严选直播的负责人 Daniel 打了个电话。有道词典笔 2.0 入选了这次丁老板的直播带货，但该负责人还想为有道一款少儿编程课争取进入直播间的机会。

“现在的选品已经 40 多件，很难再加了。” Daniel 不得不把眼下的 “困境”告知给有道的同事，希望他能 “知难而退”。

这时，参加 11 日晚上丁磊带货直播的快手主播蛋蛋一行十多人落地杭州后，马不停蹄地来到严选办公室，开始和严选团队对接直播流程。

晚上十一点，杭州网易大厦二期 3 号楼 9 层，忙碌不已，十几个产品的市场人员，拿着自己负责的单品，排着队，和加盟的主播蛋蛋沟通明天直播的流程，而不在现场的产品市场负责人也通过电话进行一一沟通。

对于这番忙碌的景象，一位负责选品的姑娘见怪不怪，“凌晨两点下班是常态。”说这话时，她刚从楼下开完会，马上要和蛋蛋接着沟通选品流程。

丁磊对于直播带货的热情超乎了很多网易员工的想象，尤其体现在选品上。据透露，直播的每个产品都需要丁磊一一拍板决定。

网易严选的相关负责人告诉网易科技《态℃》记者，网易严选上的商品，很多都是丁磊亲自选，亲自用的商品，而这次直播的主要目的是分享他心中的好物。

“他不希望卖特别贵的东西，挑品也喜欢相对平民。丁老板希望能把真正好东西带给更多的用户。”网易严选的相关人员透露，这次选择在快手直播，也是看中了着眼于普通人生活的价值观。

选品会上，网易严选的员工看到，丁磊随意指到一个产品，就能把其背后的每一个卖点津津有味的讲解出来，“就像这个青稞酒，它的水源来自于 6000 米海拔以上的冰川融水，酿造工艺是无断代传承了 600 年 .........”

▲直播现场丁磊正在介绍商品

员工们也很纳闷，“丁老板的记性为什么这么好，这些商品的卖点他怎么就记得特别清楚？”

有时丁磊会临时起意抓住一位员工进行随堂小测。本次直播的流程负责人之一 sherry，正在和丁磊对 6 月 11 日的日程安排时突然被提问：“我要和你过一下选品，这个无骨凤爪，有哪些卖点，你来说下？”

这一下把 sherry 问蒙了。此时，丁磊身体往椅子后背上一靠，然后漫不经心地说出了答案。

据透露，青稞酒、小香菇脆、鸡汤、荞麦枕、八年醋等，是丁磊特别嘱咐一定要在直播间分享给网友。

之前的 6 月 5 日网易内部直播中也证明了这一点。在没有台本情况下，丁磊直接上场，期间不仅介绍产品手到擒来，段子也一个接一个停不下来。

据了解，丁磊去年就对直播带货感兴趣。罗永浩 4 月 1 日直播带货，进一步推动了丁磊直播带货的想法。当晚，丁磊告诉严选 CEO 梁钧：“我要拉上严选、云音乐和邮箱、有道等的用户，搞场直播带货。”

在那场罗永浩直播首秀中，严选人学工椅 10 秒卖出 5000 把。“丁老板觉得直播是很好的一个形式。”

很快，网易严选着手开始开发直播功能，并于五月底上线。在这期间，丁磊一直 push 梁钧：现在直播这么火，你也要出来带货呀，我也可以来帮你们带。

5 月 22 日晚上，梁钧开启了内部直播。四天后，在电话中，丁磊向梁钧确定了他直播时间：6 月 11 日。

“丁老板要求把直播时间放到周四晚上 8 点，在他看来，周四晚上虽然是工作日，但靠近周末，大家不会出去玩，比较有空。”严选的相关负责人告诉网易科技《态℃》记者。

Daniel 接到负责 6 月 11 日丁磊直播带货的任务时，只有不到两周的时间准备。

他立即从市场部中抽调了二十多人组成本次直播团队，快手也派出二十多人小分队，驻扎在严选办公室。“我们分为几个大组，对接平台、选品、宣传、运营等等，每个组都有很多琐碎的小事，比如备库存、设价格、现场推流等，此外还要配合运营团队以及商品中心工作等等。”

6 月 10 日下午 5 点半，最后一轮全方位的彩排结束，直播间的人群也逐渐散去，工作人员三三两两的散落四处，他们或整理着将要上台的产品、或低头检查最后地工作。

网易公司六个部 21 个产品的市场负责人围在一起，等待控场人员指示。他们被告知，当直播介绍到自己负责的产品时，要准备着随时被丁磊 CUE，回答问题。

“来吧，我早就准备好了。”在人群中，有人悄悄的说。

有趣大佬万里挑一

“还有黄酒吗？”丁磊问道。

2018 年 11 月，在乌镇的 “步步莲花”酒吧靠河边的小桌子，里三层外三层挤满了围观的记者。网易 CEO 丁磊、搜狐 CEO 张朝阳以及华为消费者云业务总裁张平安等人，围坐着一个小圆桌。桌上放着一盘干果、网易严选的腰果以及一瓶黄酒，在沿着河边的围栏上还放着 5 瓶喝完的严选黄酒。

眼看着最后一瓶黄酒就要喝完了，丁磊又向工作人员要黄酒。

据透露，丁磊经常用严选这款黄酒招待他的大佬朋友们。而丁磊之所以如此钟爱这款酒，不仅因为这是浙江本地特色，还因为他亲自参与了这款酒瓶的设计。

“之前的绍兴黄酒，丁老板觉得这么好喝的酒，设计太丑了。因此，让团队设计了如今圆润的样子。”网易严选员工透露。

一不小心，在丁磊的饭局上频繁露面 “黄酒”成为了网易严选的爆款。

丁磊是互联网企业中为数不多的 “会玩”、“会吃”又乐于分享的大佬。周鸿祎曾评价丁磊是互联网圈最不焦虑的人，财经作家吴晓波则说丁磊是最快乐的亿万富翁。

“早在世界互联网大会之前，他来乌镇就在我们家用餐，是我们家老主顾了。”乌镇饭局的店主老板娘穆穆回忆道，“后来请大佬朋友吃饭，每次都跟我反复强调，菜要做好点。”

从 2014 年开始，丁磊在乌镇宴请科技圈的好友们吃饭，分享得也是自己的心头爱，比如手撕泡茭白、白切土鸡、萝卜炖排骨、萝卜干炒蛋等等。

“我记得有一年的大闸蟹，是丁磊亲自去镇江抓得。2015 年他带了味央猪肉，那时候听说不超过 30 个人吃过这个猪肉。”穆穆表示，“当时大家都夸猪肉好吃。我也吃过。当时丁磊一包包分好，给了我一包，我用来白煮，确实好吃，跟菜市场买的不一样。”

2017 年丁磊的饭局，为各位互联网大佬烹饪了以网易味央猪肉为原材料的美颜脚圈、白切肉、桂花小排等 “网红”菜品。

“当时上海的师傅还做了好多糕点，分给门外等待的记者，丁磊带的严选零食也分给了他们。”穆穆表示，“不是因为丁磊是我们家老主顾，我才这样说，丁磊真的很细心，很爱分享。”

除了精挑细选的食材，丁磊还特意准备了喜欢的餐具，龙泉青瓷，青翠灵动。正是印证了丁磊在私物推荐专栏上说的 “我想谈论好的生活，不应仅是指酒足饭饱、仓廪丰足，更应指有趣、好玩、好看的生活。”

据了解，在生活中，丁磊也特别喜欢给朋友推荐好物，听说有什么好玩、好用的东西，他总是会找来试一试。因此，丁磊赢得了 “互联网圈品味家、生活家”的称号。

虽然身家已经是 1000 亿元以上，但丁磊式生活和普通人没有太多区别。穿精梳棉 T 恤（严选价格 49 元一件）、严选牛仔裤（299 元一件），“晚上饿了最喜欢吃”每一口都货真价实的猪肉罐头，“20 年来吃到的最好吃”的卤汁牛肉，盖的是蚕丝被。

当年为了让大家吃上安心的猪肉，丁磊养起了味央猪；2016 年，丁磊希望给消费者带来安全且价格不贵的茶叶，严选进军了茶叶行业。

“丁老板很喜欢茶叶，还亲自采下了西湖龙井头茶。”网易严选员工提到。

2017 年 3 月 22 日上午，丁磊带着网易严选的团队，来到杭州的龙井茶产区梅家坞，现场直播了采茶。现场，丁磊身穿中式黑色对开襟长衫采茶服，腰间系个茶篓，戴着草帽，俨然一副采茶农的架势，被媒体称为互联网大佬里的 “城会玩”代言人。

据悉，当年网易严选推出 2017 头采明前龙井，产区为狮峰，精品等级，全部手工炒制，限量 5000 份预售。“当时，丁老板还准备了一个彩蛋。在其中一罐茶叶当中放入了一个纸条，凭借那张纸条可以获得神秘数量的网易股票。”网易严选方面人士透露。

据了解，丁磊写下了 5 张神秘字条，随 5 盒他亲自参与采摘的龙井茶一起，混入这 5000 份中随机发送，五位网友将可能瓜分一头网易味央黑猪。其中一位还可同时获得神秘数量的网易股票。

无论是乌镇饭局、直播采茶还是此次带货直播，都源自于热爱的力量，因为热爱，所以分享。

“用户需要是根本，热爱是源头。”今年 5 月底，丁磊在向股东发出的 “相信热爱的力量”信中这样提到。