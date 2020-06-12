【IT之家评测室】据说是程序员真香本，机械革命 Code01 体验评测

一提到机械革命，不少人首先想起的就是性价比，配置高。最近，它们发布了一款全新型号的产品——机械革命 Code01。它是款没有独显，但处理器却是当红炸子鸡的 AMD R7-4800H；它是款定位轻薄本的电脑，但官方却用媲美游戏本来形容它；它是款配备 Type-C 充电口且拥有 91W 大电池的产品。现在，IT之家已经拿到了这款产品，那它的表现究竟如何，就让我们一起来看看吧。

外观与设计

机械革命 Code01 的 A 面是极简风格，银白色的喷漆配合磨砂质感的表面，十足的办公本风格。机械革命的 Logo 这次并没有放在机身中间，而是挪到了右下的位置，表面采用了镜面设计，和银白色的机身比较搭配。A 面的顶部直接与转轴相连，所有边缘的位置都做了斜切倒角处理，好让用户拿在手里更加柔和。

机械革命 Code01 的出风口全都放在了「屁股」的位置上，一共有三个。透过开孔可以看到内部的网状和片状的金属鳍片。由于转轴处的镂空面积不大，掀开屏幕后不会出现「热风吹脸」的情况。机械革命 Code01 主打轻薄的设计，整机裸重为 1.47kg，厚度为 16.8mm，说不上有多极致，但作为通勤来说可以接受。

不过问题在于，为了做轻做薄，机械革命 Code01 的镁铝合金材质的质感并不够扎实，「金属感」稍弱。比如盒盖状态下按压 A 面可看到轻微变形，好在模具衔接处的缝隙没什么问题，算是出于成本考虑而作出的妥协吧。

机械革命 Code01 可以单手开合，但需要点技巧才行，否则很容易出现 D 面跟着翘起或在桌面上滑动的问题。掀开屏幕，它的 B 面采用了一块 15.6 英寸 1080P 分辨率的雾面屏，拥有 DC 调光、100% 的 sRGB 和 178 度广视角。屏幕本身为窄边框设计，下巴和底边的颜色并不统一。

摄像头在顶部居中的位置，但不支持 Win10 Hello 人脸识别登陆。值得一提的是，官方声称这块屏的 Delta E<2，对于设计创作的人群具有一定的帮助。

在 AIDA64 中可以看到，这款屏幕的制造商为 BOE，型号为 NV156FHM-N67。

通过屏库网查询发现，它是一块来自京东方的屏幕，材质为 TFT-LCD，拥有 141ppi、1670 万色的色彩显示、60Hz 的屏幕刷新率。

机械革命 Code01 的 C 面和 A 面材质相同，键盘部分的边缘看起来有点像下沉式设计，但实际上却是孤岛式键盘，每个键帽之间的距离间隔较大，方向键是全尺寸，右 Ctrl 是大键，不过键位总数并没有达到 87 键，而且键帽缝隙大也会造成积灰和异物残留的问题。键盘有两级的白色背光，键程和手感尚可。C 面右上角有一个方形电源键和充电指示灯。

触控板部分的材质和手感与其他部分统一，并非全局按压而是下软上硬，左上角部分区域不可按下，按压反馈十分明显，支持轻触和手势，左上角还有个指示灯。

在指示灯附近连续轻触两次，可以快捷禁用触控板，此时指示灯亮起，屏幕上也会出现相应的文字提示。再次轻触两次则会解除禁用。这个功能对某些特定的场景或人群来说还是很实用的。

侧边接口方面，机械革命 Code01 的配置比较丰富。左侧有防盗锁扣、千兆有线网口、一个 USB3.1 Type-A 接口、USB2.0 Type-A 接口、音频接口和 Micro SD 读卡器；

右侧是电源接口、HDMI1.4 接口、USB3.1 Type-A 接口以及 USB3.1 Type-C 接口，该口支持为电脑直插供电，也支持给手机等其他设备充电。

D 面的部分，有一上一下两条对称的防滑橡胶脚垫，一条比较宽的进风口、左右靠下的位置是两个小巧的扬声器开孔，还有八颗裸露的螺丝。总体来看，机械革命 Code01 的设计语言以极简和轻薄为主，有一些自己的特色，但也在磨具和材质上做出了妥协，牺牲了一定的质感和手感。

配置与性能

接着我们来看一下它的配置：

处理器：AMD Ryzen 7 4800H

显卡：Redeon Vega、无独显

内存：16GB DDR4 3200Mhz 双通道

存储：512GB NVMe PCI-E x4 固态硬盘

电池：91Wh、90W 电源适配器

结合上面的外观和设计来看，机械革命 Code01 是一台典型的高 U 低显机型，似乎是某一类职业群体的理想配置。由于没有独显，我们对它性能方面的考察还是以 CPU 和内存硬盘为主，游戏部分只会挑选一些网游进行测试。

首先来看看 CPU 的规格，机械革命 Code01 搭载的 R7-4800H 是基于 tsmc 7nm FinFET 工艺制程，采用 8 核 16 线程架构，主频为 2.9Ghz，睿频可达 4.2Ghz，8MB 三级缓存，默认功耗为 45W。这颗 U 和上一代的 R7-3750H 相比，不仅核心数量和缓存容量翻倍，频率、制程工艺这些也得到了全面提升和进化，但功耗却只增加了 10W，实际的表现对比隔壁家更是令人意想不到。

在 CineBench 的测试中，机械革命 Code01 的 R15 单核心和多核心跑分分别为 190 分和 1935 分；R20 的单核心和多核心跑分则是 464 和 4230。这两组分数是什么水平呢？目前高端旗舰游戏本上普遍采用的 i7-10875H 这颗处理器，多线程被 R7-4800H 赶超，单线程也几乎被追平，但前者多数都用在万元以上的产品上，甚至被冠以 i9 阉割版的称号，足以证明 R7-4800H 真的是来势汹汹。

而在国际象棋测试中，机械革命 Code01 的的单线程得分 3429 分，多线程得分 30640 分。参照之前我们测试的 i7-10875H 来看，单线程完全打平，多线程还要高出 3000 多分，可以说是完全不惧对手。

那实际的应用中，我选取了IT之家早期制作的多轨 4K 视频源文件，放到 Premiere Pro 里再次进行编辑，4K 原片加上一些后期的效果，对只有核显的 R7-4800H 来说还是稍微有些吃力，拖动时间轴不卡但预览素材时长会有画面卡顿的情况，如果换成 1080P 的原片素材则流畅很多。而在导出的过程中，CPU 的利用率在 83%-96% 之间徘徊，频率基本保持在 3.8GHz 以上，最终导出时间 26 分 38 秒，和我平时办公用的搭载 i9-9880H 的 15.4 寸 MacBook Pro 相比多花了 6 分 32 秒，而相比无独显的 i7-9750H 版联想 Y9000X，则领先了 9 分钟。

然后我们又挑选了两款游戏，第一款「封印者」大家可以把它看作 2.5D 版本的「地下城与勇士」，进入游戏后随机进入一个挑战副本，游戏过程中没有任何卡顿，平均帧数为 36 帧。通过 MSI AfterBurner 的监控数据来看，游戏中 CPU 可以顺利保持 4300Mhz 的频率，而核显频率为 1537MHz，而发热方面，CPU 最高也只有 60 度。

那「地下城与勇士」就更不在话下了，打 BOSS 释放大招时帧数也能达到 116 帧，平均帧数为 122 帧，CPU 也还是保持 4300Mhz 的频率。可以说面对主流的网游 R7-4800H 基本没什么压力，发热也不会很高。

当然，肯定有人会问，既然 CPU 性能这么强，那它到底能不能玩单机游戏，我这里拿「古墓丽影：暗影」试验了一下，在最低画质下运行自带的 BenchMark 基准测试，基本可以保持 30 帧的平均帧数，最低 26 帧最高 44 帧，四舍五入下勉强能玩，但没有独显注定了它不适合玩单机大作的命运。

功耗与存储

功耗和散热方面，我们照例使用 AIDA64 Extreme 进行 FPU 单烤测试，在 26 度的室温环境下烤机 10 分钟，此时 CPU 占用率达到 100%，平均温度维持在 84.3 度，TDP 为 50W，频率保持在 3.4Ghz 左右；显卡部分的温度为 75 度，显存频率保持在 1600Mhz，TGP 是 53W；可以说即使是极端的烤机测试，机械革命 Code01 的功耗和散热也是很不错的。

除此之外，我们也对机械革命 Code01 的内存和硬盘进行了测试。首先是 AIDA64 的缓存和存储跑分，在内存读写方面，它的读取、写入和复制三项都达到了 4W + 的水平，非常的优秀，而三个缓存级别上，数据也可圈可点。那从软件的截图上也可以看到，内存规格确实是 DDR4-3200MHz 的，看来这部分机械革命 Code01 确实比较舍得下本。

不过在固态硬盘的表现上就没有那么出色了，我们首先使用 CrystalDiskInfo 检查它的硬盘信息，可以看到这款固态硬盘的型号为 BIWIN，也就是佰维。网上一查发现这是一家来自深圳的公司，主营业务为 FLASH 存储相关产品，那这家企业也代工过惠普的存储产品，不过知名度太低。

实际测试了一下只能说性能一般，不过纸面数据比英特尔的 660p 还要强点。那如果你对硬盘的性能要求比较高，建议还是买回来自行更换更好的产品。

总结

面对机械革命 Code01 这样一款产品，我给大家总结了几个优点和缺点。先说优点，R7-4800H 处理器、16GB DDR4-3200Mhz 内存，91Wh 电池以及支持充电的 USB-C 口，都让机械革命 Code01 拥有出色的性价比，在面对考验 CPU 性能的软件时体验完全不逊于档位更高的旗舰游戏本，核显的性能应对主流网游也足够，功耗和散热方面的表现令人满意。轻薄的设计对便携性的提升优势明显，极简的设计风格和配色受众较广。

当然，缺点也很明显，在应对较为专业的生产力需求时，没有独显还是会在一些地方被掣肘，固态硬盘虽然容量不小，但素质比较一般。再加上出于成本考虑和轻薄设计的理念，镁铝合金的材质在处理上也有较大的提升空间。至于购买建议，优先考虑这款产品的肯定是程序员群体；以轻办公和轻度影音娱乐为主的用户购买也不错，就看它的设计是否对你胃口了。

最后，目前机械革命 code01 已正式发售，预约首发价 4899 元，感兴趣的小伙伴可以了解一下。