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机械革命 Code01 轻薄本官方评测：R7 4800H 可稳定 54W

2020/6/8 16:07:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 8 日消息 机械革命 Code01 程序员笔记本将于 6 月 15 日开卖，R5 4600H+8GB 内存 + 512GB SSD 首发价 4299 元，R7 4800H+16GB 内存 + 512GB SSD 首发价格 4899 元。现在，官方发布了 Code01 轻薄本官方评测。

IT之家了解到，机械革命官方称 Code01 轻薄本采用了全镁合金机身结构，15.6 英寸的大屏的轻薄本，实测重量仅为 1.52kg，标称厚度为 16.8mm。

CPU 性能方面，在 CineBench R20 中，机械革命 Code01 搭载的 R7 4800H 单核心 464 分，多核心 4230 分，官方称该成绩已经快两倍于当年的神 U 7700K 了。

核显性能方面，R7 4800H 的 Vega 7 核显在 3DMark Fire Strike 项目中取得了 3322 分的总分，其中图形分数为 3632 分，与 MX 250 相似。

在烤机测试中，官方称使用 AIDA64 的 FPU 进行烤机，经过 22 分钟的长时间测试，CPU 频率在 3.575GHz 到 3.7GHz 之间波动，温度稳定 82.5 摄氏度，功耗同样也稳定在了其标称的 54W 上。

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关键词：机械革命笔记本

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