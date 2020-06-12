小米科普：路由器上的 Mesh 组网是什么？

IT之家 6 月 12 日消息 近日小米路由器 AX1800 升级支持了 Mesh 技术，拥有两台以上 AX1800 的用户可以将它们进行 Mesh 组网，做到全屋信号无缝覆盖。小米称，小米 AIoT 路由器 AX3600 和 Redmi 路由器 AX5 也会很快升级支持 Mesh。小米 AIoT 路由器 AX3600 和 Redmi 路由器 AX5 也会很快升级支持 Mesh。

那么 Mesh 组网到底是什么？今天小米路由器官微发文进行了科普，一起来了解一下。

IT之家附全文如下：

可能很多朋友还不了 Mesh 是什么，它有什么用？今天我就来带大家了解一下，Mesh 的原理，以及它的功能、优势等等。

都是扩大信号覆盖，Mesh 和中继有什么区别？

很多人在选购路由器的时候，一个重要关注指标就是信号好不好，能否覆盖到家中的每一个角落。其实对大户型或者多层建筑来说，一个路由器通常是不够的，5G 信号穿墙弱，很难保证全屋每个角落都有良好。

在 Mesh 技术出现并普及之前，我们曾经主要采用无线中继的方式来扩大信号覆盖。而 Mesh 相对于无线中继来说，完全弥补了后者的不足之处，可以说是目前最理想的解决方案。

Mesh 系统配置更加简单

Mesh 系统是⼀个整体，添加 Mesh 节点和修改 Mesh ⽹络设置都⾮常简单，修改主节点信息会⾃动同步整个 Mesh ⽹络中其他的路由器，新增节点也⽆需设置 SSID、密码、上级路由器等等信息，接⼊后会自动同步，自动组网。只需要一键即可轻松完成配网，父母小孩都会用。

而⽆线中继需要逐个配置 SSID、密码，选择需要中继的⽹络，步骤极其繁琐，门槛较高。

Mesh 系统可以智能组⽹，⾃我修复

Mesh 系统会根据节点数量和⽹络情况，⾃动构建最优的⽹络环境。可根据户型和摆放位置，⾃动组成星状、链状或是菊花状⽹络，使得⽹络中的设备在任何位置都可以有极佳的信号覆盖和⾼速⽹络。

即使其中⼀个节点故障，Mesh ⽹络也会⾃动重新建⽴起最优的⽹络环境。

这也是无线中继模式无法做到的，⽆线中继的⽹络拓扑结构是固定的，是由⽤户设置之初就已经定义好的，整个⽹络⽆法保证是最优的效果。⼀台离线后，可能导致此节点后所有的节点瘫痪，而无法自动修复。

Mesh 系统可以智能导航，⽆缝漫游

Mesh 系统是一个整体，它会根据信号强度，⽹络⼲扰和负载情况，⾃动将设备引导到整个⽹络更优的节点路由。整个过程⽆缝漫游，边走边玩游戏、视频通话都不会卡顿。

⽆线中继系统⾥⼏个路由器之间则并不知道彼此的状态，无法主动引导设备连接更好的节点。做不到在⼏个路由器之间⽆缝漫游，设备从主路由连接到中继路由时会出现明显掉线，导致在线游戏和视频都无法顺畅的体验。

Mesh 的特性有哪些？

上面讲完了 Mesh 相对于无线中继的优势，我们再来梳理一下 Mesh 到底有哪些特性，能让我们在组网的时候更简单、方便、好用。

配置⾃动同步

配置整个⽹络和配置单个⼀样简单。当你配置主节点信息后，配置将⾃动同步给整个⽹络中其他的节点路由器。

支持有线 + 无线混合组网

有些家庭书房预留了网线出口，而卧室里没有。可以在有网线的房间通过有线接入 Mesh，同时在没有网线的房间继续使用无线方式扩展 Mesh，实现有线和无线可以混合使用，真正做到每个屋都有好信号。

Mesh 系统中的节点会⾃动选择最佳的上级节点

单⼀个新的节点加⼊到 Mesh ⽹络中时，它会⾃动连接⽹络中最好的上⾏链路节点。

⽹络⾃我修复

当⼀个节点断开 Mesh ⽹络时，⽹络中的其他节点会重新检查最优节点，并⾃动重新建⽴起连接。⽆需⽤户重新设置。

⽆缝漫游

Mesh 系统采⽤ 802.11k/v 协议，当⼿机在 2 个 Mesh 路由器之间移动时，Mesh 系统会根据信号强度、⽹路负载、端⼝占⽤情况等综合因素，⾃动引导⼿机连接到信号更好，负载更低的节点路由。整个过程⽤户完全⽆感，设备在多台路由器之间可以⽆缝漫游，即使是在打游戏、视频通话也不会感觉到卡顿。

频谱间导航

当信号变差时，Mesh 系统会根据信号强度，以及频段⼲扰情况，主动将设备从信号差的频段导航到信号好的频段。比如当 5G 上设备太多，流量太大信道拥堵时，Mesh 系统会将设备导航到 2.4G 频段，保证其信号和通讯正常，当 5G 信号恢复时，⼜会⾃动导航回速度更快的 5G 频段。

我们相信选择 WiFi6 路由器的用户，一定对网络质量有更多要求，所以坚持 WiFi6 新品中加入 Mesh 技术。希望每一个小米&Redmi 路由器的用户，家中的网络都能超稳定、速度快、全覆盖。