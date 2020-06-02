中国移动、上海海思发布深度定制 Wi-Fi 6 AX3000 路由器方案：160MHz 大带宽

IT之家6 月 2 日消息 近日，中国移动发布与上海海思联合研发、深度定制的首款 Wi-Fi 6 AX3000 路由器方案，具备了四大关键能力：160MHz 大带宽、三重抗干扰技术能力、硬件级业务加速技术、以及芯片级的安全防护能力。

IT之家获悉，本次中国移动与上海海思联合定制的 Wi-Fi6 路由器在 5GHz 频段提供了 2 倍于 80MHz 的频宽，160MHz 的实测性能已超过 1Gbps、真正的支持移动千兆宽带到桌面的业务发展。

同时，为了保证业务体验更流畅，在抗干扰性能方面，双方在芯片层面基于中国移动智慧家庭业务的特点，提供了三重技术保障：

160MHz 让通道变得更宽、可以让数据传输时间变得更短、从而有效的降低数据碰撞概率。

“智能挖孔”技术，可以智能跳过干扰频段、并充分利用不连续的信道，最大限度的提升频谱使用率。

基于 Wi-Fi6 的 BSS 着色技术可以与空间复用技术相结合，给不同 BSS（Basic Service Set）通道的用户数据进行着色，减少同频干扰。

与此同时，在业务分流技术上面，海思利用 Wi-Fi 6 切片技术提供了硬件级的专用业务通道，真正实现了高优先级业务的独立调度，有效地降低游戏等时延敏感业务的平均和峰值延时，防止出现卡顿，提升了用户体验。

网络安全对中国移动业务的重要性不可言喻，对此海思全系路由器和网关解决方案提供芯片级安全能力，芯片内置一次性可写区域，在终端设备生产时既将中国移动签名密钥写入芯片内并锁定，在整个设备的启动过程中海思芯片会进行全流程校验，确保系统软件的合法性，防止恶意刷机。