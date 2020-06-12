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万万没想到，中国高铁这么稳和北斗卫星有关！

2020/6/12 15:33:04来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 12 日消息 近几年，高铁已成为人们出行的重要交通工具之一，高铁出行给人最大的感受就是快捷舒适，车厢感觉很平稳，不少人还做过立起硬币试验。高速铁路的出现对铁路的设计、施工、监测、维护提出了新的挑战。

那么为什么高铁回这么稳定呢？近期长三角铁路官方为大家带来了科普。

高铁线路受动车组运行冲击，地质运动、区域性地面沉降，临近线路施工等影响，会产生沉降、扭曲等微小的变化，要保证动车组的高速平稳运行，必须对线路的变化情况进行精准监测。

能够更加精准便捷地进行铁路线路监测和维护，是铁路人和建设者的愿望，如今这个愿望已变成现实。北斗测量公司通过卫星，对钢轨、轨枕等设备进行三维空间坐标定位，再通过水准仪对轨道高程进行测量。

推动四维小车可记录轨道水平偏差，并实时上传测量坐标数据至研发的高铁测量数据技术服务平台。

通过与原始数据的对比，捕捉其中细微的变化，将测量结果报送给设备管理单位，按标恢复，保障高铁线路平顺。

IT之家了解到，高速铁路轨道监测系统可实现基于北斗导航测试轨道形变、位移，测量铁轨轨距、高低、轨向等功能，输出可视化结果，依据检测设备记录的传感器原始数据离线解算轨道几何参数，为轨道健康监测提供高质量数据源。

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关键词：高铁北斗

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