80 万粉主播向网友借钱后拉黑，直播乱象如何破局

“其实钱我不是很在意，我在意的是，你一个 80 几万（粉丝）的主播，靠卖惨来骗钱。”

2019 年 1 月，一昵称为 “啊溺”的快手主播在添加何鸣微信后，前后以得癌症治病为由，向何鸣借走 6500 元。何鸣向新浪科技回忆，在提出借钱时，啊溺言辞诚恳、不看重钱，并且看似阳光、正义、独立。

“然后就开始骗钱了，看他的手法、套路，估计是诈骗常手。”何鸣说。

在第一次借给啊溺 1500、第二次 5000 元后，何鸣和啊溺的微信聊天记录将近 10 个月没有更新过。何鸣再一次发起聊天，是在 2019 年 12 月 30 日：“啊溺，你这 5000 不准备给我了吗”。

啊溺没有回复。随后，何鸣的微信和支付宝账号都被啊溺拉黑，钱自然也没能要回来。

被 80 万粉丝主播骗 6500 元

何鸣对新浪科技表示，啊溺是快手上一位汉服主播，关注啊溺的多为未成年人群体。除了日常在直播中与网友互动聊天，啊溺的直播间还销售蛋糕、面膜等商品。

“我向快手客服投诉，客服告诉我可以点击主播头像右上角进行前端举报，也可以发邮件补充更详细的资料。”

“该主播作为一个拥有 80 几万粉丝的大主播，私下却利用粉丝借钱。”何鸣在举报邮件中写道，考虑到该主播的粉丝群体多为未成年，以免更多人受骗，现恳请快手平台给予严重处罚。

但据何鸣和快手客服的对话截图，此事在快手平台上也仅是到 “举报”为止，没了下文。该账号仍在保持正常更新，最新一条视频发布时间为 6 月 9 日。

为了解决此事，何鸣 6 月 11 日在黑猫投诉平台发起了投诉。截止发稿，快手平台未就此事在黑猫投诉平台作出答复。

▲何鸣向啊溺转账截图

快手方面对此向新浪科技表示，有消息会及时同步。

直播乱象屡禁不止

何鸣并不是唯一一个在网络直播中被 “诈骗”的人，除了这类赤裸裸的 “借钱”案件，当下各大网络直播平台上引起纠纷和争议的案件还有很多。主播直播内容诱导未成年人打赏、卖假冒伪劣商品等问题逐渐凸显。

据不完全统计，在黑猫平台涉及主播违规的投诉案件就有近 900 件。而就针对网络直播平台的投诉，快手短视频平台被投诉最多：在黑猫平台上的投诉量高达 9884 起。其它直播平台如哔哩哔哩、虎牙、斗鱼等，截至 6 月 11 日，则有几十到上千起不等数量的投诉。

网友的投诉多数与 “钱”相关。细分可以发现，这些投诉主要围绕 “未成年人充值退款”、“在直播平台上买到假货”、“直播商家不退款”等问题。

网友孙强对新浪科技表示，自己 6 月 11 日在黑猫投诉平台上投诉了某直播平台，因为自己在上面买到了假货。商家标注了假一赔三，但商家和该平台对孙强的诉求置之不理。

“我看它推送的直播带货，就买了一双鞋。”据了解，这是孙强第一次看直播带货并下单，没想到就买到了假货，他不想就这么不了了之，便到黑猫投诉平台进行投诉。

经过此事，孙强感叹 “直播平台买东西太没保障了”。

截止发稿，该平台尚未在黑猫投诉平台就此投诉作出答复。

新浪科技从黑猫投诉方面了解到，许多此类投诉，相关平台要么不予回应、要么迂回不解决、要么答应解决而延迟退款。未成年人直播打赏、充值想要追回，并非一帆风顺。

针对网友的近万条投诉，快手在黑猫上统一回复称，“您好，您的问题已反馈给相关部门，后续会有工作人员联系您了解情况，请注意接听电话。”最终也仅解决了不到一半的投诉。

律师：主播向网友借钱后拉黑或承担刑责

主播骗钱、直播售假，这虽然只是直播行业乱象中的冰山一角，但也凸显出网络主播直播带货方面的诸多问题。而对此，有关部门已经做出了行动。

6 月 8 日，国家网信办等 8 部门就网络直播行业集中开展专项整治行动，提出要科学制定推动网络直播行业高质量发展的管理规则和政策导向，探索实施网络直播分级分类规范，以及网络直播打赏、网络直播带货管理规则，严厉打击违法违规直播行为，严肃追究相关直播平台责任。

“这些法规的出台是对当下网络直播中热点问题的回应，一方面有利于引导我国直播行业的未来发展方向、杜绝直播行业乱象，另一方面对于网络主播、直播平台、平台用户等各方主体的行为起到规范作用。”北京市盈科律师事务所高级合伙人王贝贝律师向新浪科技表示，不过在支出款项的数额方面，法律规定没有采用 “一刀切”的做法，司法实践中主要依靠法官自由裁量，具有较大的不确定性。

王贝贝律师认为，直播平台作为网络服务提供者，首先应当建立直播内容审核制度，对主播进行实名制认证；其次，直播平台应当要严格按照相关法律法规及政策要求，加强和完善平台监管措施，对于直播过程中出现的违法违规行为要严格查处；最后，直播平台要积极承担社会责任，依法配合有关部门的监督检查、调查取证。

对于 80 万粉主播向网友借钱后拉黑一事，王贝贝律师向新浪科技表示，在民事法律关系上，该网友和主播之间属于民间借贷关系。何鸣能否胜诉取决于他是否能提供足够充分的证据；而从刑法角度来看，这类 “名为借实为骗”案件满足构成《刑法》第二百六十六条诈骗罪的构成要件。如果该主播虚构自己生病的事实，使该网友陷入了错误认识，并自愿处分 6500 元的财产，并且该主播在借钱时就具有不归还的意图，事后拉黑也证明了这一点。因此该主播的行为可能要承担相应的刑事责任。

结语

网络直播作为当下新兴的行业，带来商机的同时也充满着陷阱。网友们应在享受网络直播的同时要保持警惕，避免上当受骗。

“网络交易需谨慎，理性追星。看似漂亮的风景背后，你永远不知道隔着另一面是不是有一条臭水沟。”何鸣最后感叹道。

（文中何鸣、孙强为化名）