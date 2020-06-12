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警方通报 “滴滴司机性侵直播”事件：两人系夫妻，靠色情直播盈利

2020/6/12 22:45:42来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 12 日消息 今日晚间，郑州市公安局 @平安郑州 发布微博通报网传滴滴司机直播性侵事件。

IT之家获悉，警方通报称，经査，犯罪嫌疑人车某涛（男，22 岁，长葛人）郜某琦（女，21 岁，卫辉人）二人系夫妻关系。2020 年 6 月 10 曰凌晨，二人以盈利为目的，在车某涛名下的白色长安车内，通过车某涛手机上安装的某非法直播平台 App，以网约车司机迷奸女乘客为噱头，公开进行色情表演，吸引他人观看，挑战社会公序良俗，突破道德底线，扰乱社会治安秩序。

警方表示，目前，犯罪嫌疑人车某涛、郜某琦已被抓获，案件正在进一步办理中。

此前消息称，日前，有网友举报郑州有滴滴司机涉直播性侵女乘客。

在直播中，司机先是和女孩聊天降低其警戒心。期间曾问过女孩 “介意我做你男朋友吗”、“可以加一下微信吗”类似问题。在女孩聊起两年前滴滴空姐事件时，司机还说 “现在车里有摄像头，谁敢犯罪”。

接着司机以买水为由，说要停车离开一会儿。下车前提出请求 “因为车里有味道，所以喷点香水”。女孩同意了，但提议用自己的香水，被司机拒绝并喷了自己实为迷奸药水的 “香水”。

喷完药水后司机即下车，留女孩一人在车内。在车外等待 5 分钟有余，司机返回车内。乘客女孩已经昏迷，司机与观众互动、要求送礼物并对女孩实施性侵害。

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关键词：直播

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