荣耀 9X/PRO 迎来 EMUI 10.1 正式版全面升级

IT之家6 月 12 日消息 据花粉俱乐部最新消息，荣耀 9X、荣耀 9X PRO 的 EMUI 10.1 正式版全面升级，现已启动！IT之家网友可以进入【服务】APP - 服务 - 升级尝鲜，即可开启精彩体验！

2020 年 6 月 11 日：服务 APP 升级不限量开放，支持 10.0.1.127/10.0.1.132 升级到 10.1.0.103 版本

注：1）10.1.0.103 版本为正式版，由于此前 EMUI10.1 服务 APP 升级不限量未开启，因此未对外体现正式版。

2）10.0.1.120/10.0.1.127 - 10.1.0.100 版本的公测活动于 6 月 11 日 19:30 下线，后续需要升级 EMUI 10.1 的用户请在 19:30 后通过 “设置” >“系统和更新”>“软件更新”>“检查更新”升级至 10.0.1.127/10.0.1.132，再通过 “服务”APP >“服务”>“升级尝鲜”升级至 EMU10.1。

据了解，荣耀 9X PRO 采用了 6.59 英寸 LCD 全面屏，分辨率为 1080P，屏占比达到了 92%；除了新推出的冰岛白配色，此前这款手机还拥有幻影紫和幻夜黑两种配色，配备 4000mAh 电池。

荣耀 9X PRO 采用侧面指纹，搭载麒麟 810 处理器。麒麟 810 采用了 7nm 制程工艺，拥有 2 个基于 Cortex-A76 定制开发的高性能大核和 6 个 Cortex-A55 高能效小核。荣耀 9X PRO 后置 AI 三摄，包括 4800 万像素主摄、800 万像素广角摄像头以及 200 万像素景深摄像头。采用弹出式前置摄像头，像素为 1600 万。