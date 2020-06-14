华为 Mate 20/Pro 推送 EMUI 10.1 新更新：智慧分屏支持更多 App，修复部分扬声器发声问题

IT之家6 月 14 日消息 据IT之家网友反馈，华为 Mate 20、Mate 20 Pro 推送了最新的 EMUI 10.1.0.160 系统升级。

本次更新智慧分屏新增支持更多第三方应用，并优化了部分场景 WLAN 连接稳定性，推荐更新。

另外，华为消费者服务热线号码变更为 950800，修复了部分场景扬声器发声异常的问题，合入安卓 2020 年 5 月安全补丁，增强手机系统安全。