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华为 Mate 20/Pro 推送 EMUI 10.1 新更新：智慧分屏支持更多 App，修复部分扬声器发声问题

2020/6/14 19:40:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 14 日消息  据IT之家网友反馈，华为 Mate 20、Mate 20 Pro 推送了最新的 EMUI 10.1.0.160 系统升级。

本次更新智慧分屏新增支持更多第三方应用，并优化了部分场景 WLAN 连接稳定性，推荐更新。

另外，华为消费者服务热线号码变更为 950800，修复了部分场景扬声器发声异常的问题，合入安卓 2020 年 5 月安全补丁，增强手机系统安全

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关键词：华为Mate 20EMUI 10.1华为

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