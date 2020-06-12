喜加一！GOG 开启《杀手 5：赦免》游戏免费领取

IT之家6 月 12 日消息 今天，GOG 游戏商城官方宣布，《杀手 5：赦免》开启免费领取，时间截至 6 月 15 日晚 9 点。

IT之家了解到，《杀手：赦免》是一款由 IO Interactive 开发、史克威尔艾尼克斯出版、使用 IO Interactive 专有的冰川 2（Glacier 2）引擎开发的隐蔽类游戏，是杀手系列中的第五部作品，于 2012 年 11 月 20 日发布。

本作首次把第三人身视角改为越肩式，引入新元素包括：“本能模式”，能预测敌人巡逻路线、在战斗中耗用本能以快速击毙敌人、或在使用伪装时耗用本能以瞒骗敌人；挑战系统－所有任务均为进行及消灭目标的方式定下条件；计分制度－不同之任务进行方式均有不同分数设定，其高低值将决定头衔；网上合约模式－各玩家可自由决定任务进行之方式，完成后使之成为合约让其他玩家挑战以相同方式进行任务。

GOG 游戏商城是一家提供电子游戏和电影的数字发行平台，它由 GOG 公司运营，母公司为 CD Projekt。GOG 公司的总部位于波兰华沙。GOG.com 通过无数字版权管理（DRM-free）的方式提供适用于 Windows、OS X 和 Linux 平台的电子游戏。在早期，GOG 只发行年代较久的游戏，自 2012 年 3 月，它开始售卖较为新款的游戏。

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