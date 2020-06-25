喜加二！Epic 今晚免费领取游戏《AER：古老的回忆》《怪奇物语 3》

IT之家6月25日消息 Epic今晚将开启新的「喜加一」活动。本周免费领取游戏包括《AER：古老的回忆》与《怪奇物语3》，免费领取时间为6月25日至7月2日。

AER：古老的回忆

IT之家了解到，在《AER：古老的回忆》中，玩家将变成鸟儿飞向天空，去探索和体验充满漂浮空岛的多姿多彩的世界。在遗失的古代遗迹中冒险，在那里，每一步都会让你离世界尽头更近。

古老的诸神已被遗忘，迷失在让世界分崩离析的大事件中，只在天空中留下零落的岛屿。这个充满无尽天空、多彩岛屿和古代遗迹的神秘世界，正面临着跌入黑暗深渊的危险。作为仅存的变形者之一，你被派去朝拜诸神之地。揭开可以帮你拯救现实的秘密。

怪奇物语3

《Stranger Things 3:The Game》是《Stranger Things》第 3 季的官方伴侣游戏。

和《Stranger Things》一样，在《Stranger Things 3:The Game》中，团队合作是一切的核心。粉丝们可两人一组，扮演剧中十二位令人喜爱的角色之一，在本地合作游戏中探索 Hawkins 世界，解决谜题，对抗 The Upside Down 中出现的邪恶存在。