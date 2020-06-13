腾讯收购新上市华纳音乐集团 10% 股份

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腾讯控股收购了上周刚刚上市募资 19 亿美元的美国音乐唱片企业华纳音乐集团 10.4% 的股份，押注该行业的长期增长前景。
周五的监管文件显示，腾讯购买了华纳音乐 800 万股 A 类股票。华纳音乐由亿万富翁 Len Blavatnik 通过他具有优先投票权的 B 类股票控制。以当前价格计算，腾讯投资的价值约为 2.44 亿美元。
截至发稿，华纳音乐股价上涨了 1.7%，至 30.50 美元，已比发行价上涨了逾 20%。
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