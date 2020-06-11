广东网信办要求腾讯、网易等 23 家网站清理恶意营销账号 / 信息

IT之家 6 月 11 日消息 网信中国消息，广东网信办开展网络恶意营销账号专项整治工作，制定印发了《广东省网络恶意营销账号专项整治行动工作方案》，遏制网络恶意营销乱象。

IT之家了解到，此次行动广东网信办将突出对重点新闻网站、主要商业网站、微信、搜索引擎、音视频网站、直播平台等六类重点平台监管，要求广州、深圳、珠海、佛山等属地网信部门以及腾讯、网易、YY、南方网、金羊网等省内 23 家重点网站平台进一步落实《网络信息内容生态治理规定》和工作方案要求，全面清理网络恶意营销账号和信息，切实净化网络环境。

据不完全统计，自专项整治行动启动以来，腾讯、UC、Zaker 等省内重点网站平台共处置 “真相爆料”“大神有料报”“新视点洞鉴”等恶意营销账号 6000 余个，清理违法和不良信息万余条，下架有害音视频节目百余个。

此外广东网信办指导深圳网信部门加大涉深圳房地产舆情自媒体恶意营销治理力度，针对 “楼兔子”“kenny 择房记”“房地投资圈”等 6 家微信公众号存在标题党、发表不实言论哄抬房价的行为，联合深圳市住建局集中约谈微信公众号运营人。四月底至今，联合公安部门查处微信公众平台 “华商难”营销事件，成功抓获第一批涉案嫌疑人 18 名，并打掉一个涉案 13 人的公众号恶意营销团伙。