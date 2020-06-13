2199 元至 3999 元，荣耀平板 V6 价格公布：麒麟 985 加持，支持 WIFI6+

IT之家6 月 13 日消息 今日上午，在沈阳荣耀 Life 店开业现场，华为荣耀业务部总裁赵明正式公布了荣耀平板 V6 的售价。

荣耀平板 V6 Wi-Fi 版 6GB+64GB 版本售价 2199 元，6GB+128GB 版本 2499 元，将于 6 月 13 日开启预售，6 月 18 日正式开售；荣耀平板 V6 5G 版 6GB+128GB 版本售价 3199 元，8GB+256GB 版本售价 3999 元。

IT之家了解到，荣耀首款旗舰平板 V6 在 5 月 18 日亮相，采用了 6.9mm 四面微边框设计，正面屏幕为 10.4 英寸，达到了 84% 屏占比，100%sRGB 高色域。荣耀平板 V6 有绿野仙踪、幻夜黑和钛空银等多种配置，机身背面独特光影纹理，灵感来自于丁达尔效应。

配置方面，荣耀平板 V6 是同时支持 5G 和 Wi-Fi 6 的平板，采用专有 Wi-Fi6 + 技术，160MHz 带宽和动态窄频宽技术。荣耀平板 V6 搭载了麒麟 985 旗舰级芯片，配备全新升级华为自研 Histen 6.1 3D 音效，大振幅四扬声器，还搭载了 7250mAh 超大容量电池。