拼多多百亿补贴 618 电脑配件狂补日：GTX 1050 Ti 只需 770 元，高频内存 180 元

IT之家6 月 13 日消息 6 月 13 日 - 6 月 15 日，拼多多开启百亿补贴 618 电脑配件狂补大促，显卡、SSD、内存等产品可享满减券，满 2480-250，满 1980-200，满 1480-150，GTX 1050 Ti 显卡只需 770 元，8GB DDR4 3000 高频内存券后价 180 元。

IT之家了解到，6 月 13 日到 6 月 15 日，电脑配件产品可领取百亿补贴专属优惠券，满 2480-250，满 1980-200，满 1480-150，满 980-100，满 498-50，满 398-40，满 298-30，满 198-20。

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对于大部分玩《英雄联盟》《DOTA2》的玩家来说，GTX 1050 Ti 目前是性价比非常高的选择。影驰 GTX 1050 Ti 可用 50 元券，到手价仅为 770 元。

影驰 GTX 1050 Ti 骁将搭载了 768 CUDA 核心，配备了 4GB 的显存，双风扇散热，另外 TDP 只有 75W，非常适合 MOBA 类游戏玩家，770 元即可享受流畅的游戏体验。

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威刚 XPG 系列内存可享 20 元券，8GB DDR4 3200 高频内存到只需手价 180 元。

根据介绍，威刚 XPS 内存采用了仿碳纤维表面处理器，2 盎司电路板设计，严选颗粒，支持 XMP 2.0 技术。参数方面，这款内存达到了 DDR4 3000 的高频率，电压为 1.35V。

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海盗船 MP 510 SSD 可选 30 元券，256GB 到手价只需 310 元。

海盗船 MP 510 SSD 为高端 PCIe Gen3*4 SSD，256GB 版本连续读取速度可达 3100MB/s，连续写入速度达 1050MB/s，随机读取速度为 240k IOPS，随机写入速度为 180K IOPS，性价比极高。

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除此之外，6 月 14 日 10 点，拼多多还将开启两款热卖单品的万人团活动，大疆 osmo3 灵眸手机手持云台 3 和先锋 512GB SSD 都可享 50 元券。

大疆手持云台 osmo Mobile 3，套装补贴后价格为 499 元。

据介绍，灵眸手机云台 3 重量为 405g，采用可折叠机身，轴臂处内置弹簧卡扣模式，手柄采取 15° 倾角设计，加入手势控制、智能跟随 3.0 等智能功能，可适配 DJI Mimo 应用程序。灵眸手机云台 3 采用三轴机械结构，内置高精度无刷电机，可根据云台姿态进行实时调整补偿，消除画面抖动，实现无损防抖。

活动地址：点此前往（14 日 10：00 开始，先领 50 元券）

想要买大容量 SSD 的小伙伴 6 月 14 日 10 点可以关注一下拼多多先锋 512GB SSD，券后价只需 299 元。

参数方面，先锋 512GB SSD 采用了 3D NAND 闪存，支持 4 通道 PCIe，连续读取速度为 2000MB/s，连续写入速度达到了 1200MB/s，远高于 SATA SSD。

活动地址：点此前往（14 日 10：00 开始，先领 50 元券）

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