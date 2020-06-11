拼多多 618 笔记本神车：联想小新 Air 14 锐龙版券后价 3659 元

IT之家6 月 11 日消息 6 月 7 日 - 6 月 11 日，拼多多百亿补贴开启了 618 整机笔记本电脑满减活动，活动核心商品联想小新 Air14 热度居高不下，多次补货均被抢光。今天是百亿补贴电脑专场 618 活动最后一天，联想小新 Air 14 6 核锐龙版最后一波补货，满减领 300 元券 ，券前价 3959，券后价 3659，性价比极高，618 最后一次上车机会就现在。

IT之家了解到，联想小新 Air 14 2020 锐龙版搭载了 14 英寸四边窄边框屏幕，1080p 分辨率，300nit 亮度，100% sRGB 色域。

配置方面，CPU 为 6 核 12 线程的 R5 4600U，配以 16GB 内存和 512GB SSD，没有独显。笔记本内置 56.5Wh 电池，C 面扬声器支持杜比音效，还支持 SSD 扩展。

今天 18：30 - 次日 00：00，联想小新 Air 14 2020 锐龙版（R5-4600U、16GB、512GB）可享 300 元券，券后价 3659 元，友情提醒，这已经是 618 的大促价格了，别等了，最后一趟神车，再等下去就没有了。。

活动地址：点此前往（18:30 准点上架，先进活动页领 300 元券）

除此之外，小米红米 RedmiBook16 锐龙版、惠普 战 66 三代锐龙版、戴尔 2020 款 G3 和暗影精灵 6 air 等热门笔记本也均参与此次 618 补贴活动。在首页可以先领满 5980 减 600、满 4980 减 500、满 3980 减 400，满 2980 减 300 元券，领券后下单付款时直接抵扣。

活动地址：点此前往（点击链接领取优惠券后再购买)

RedmiBook 16 锐龙版不仅做到了大屏小机身，机身重量也仅为 1.8kg。RedmiBook 16 锐龙版还配备了 46Whr 大电池，可为用户提供长达 12 小时的超长续航，同时，支持 1C 快充技术，关机状态下，38 分钟即可充电达 50%。配置方面，RedmiBook 16 锐龙版搭载了 AMD 最新 Zen2 架构锐龙 4000 系列处理器，最高配备锐龙 7 4700U，拥有 8 核心 8 线程。

点击主链接先领 300 元券，RedmiBook 16 锐龙版 R5-4500U+16GB 内存 + 512GB SSD 到手价仅为 3479 元。

活动地址：点此前往（先领 300 元券再购买）

惠普战 66 三代锐龙版搭载了 14 英寸屏，1080p 分辨率，可选高色域版本。配置方面，新款战 66 可选 6 核 6 线程的 R5 4500U 和 8 核 8 线程的 R7 4700U，内存为 DDR4 3200 双通道，支持 SSD 和 HDD 双硬盘。机身的重量为 1.6kg，厚度为 17.95mm。

R7-4700U 8G 512GB SSD 领 400 元券后价仅需 3669 元。

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戴尔 2020 款 G3 搭载了 15.6 英寸屏，1080p 分辨率，配备了十代 i5-10300H 处理器，显卡为 GTX 1650 ，配以 16GB 内存和 256GB SSD+1TB HDD。戴尔 2020 款 G3 可享 500 元券，到手价只需 4809 元。

活动地址：点此前往（先领 500 元券）

宏碁 暗影骑士擎搭载了 15.6 英寸 1080p 分辨率屏，144Hz 刷新率，72% NTSC 色域。配置方面，这款笔记本搭载了 i5-10300H 处理器，显卡为 GTX 1650 Ti，配以 8GB 内存和 512GB。宏碁 暗影骑士擎可享 500 元券，到手价 4769 元。

活动地址：点此前往（先领 500 元券）

除了上述产品之外，拼多多还推出了各种丰富的整机、笔记本电脑价格，IT之家这里就不一一列举了，小伙伴们可以进会场看看，有需要的就赶紧下手了。

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