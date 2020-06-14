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研究：苹果 iPhone 产能已恢复至 “满血”状态

2020/6/14 9:54:27来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 14 日消息 在亚洲 COVID-19 大流行的高峰期，苹果的许多供应商和合同制造商都被关闭了。不过，现据 Loup Ventures 的分析师 Gene Munster 表示，苹果的供应链已经恢复到 2020 年 1 月的生产水平。IT之家了解到，他的分析是基于 iPhone 和 AirPods 交货时间的缩减

Munster 表示：“截至 6 月中旬，苹果的供应链和生产似乎已经恢复到与 2020 年 1 月初一致的水平。我们认为，这证明苹果的供应链已经恢复到了全力以赴的状态。”

如果真的是这样的话，5G 2020 年 iPhone 12 机型的发布可能不会延迟，或者说即使延迟也将是非常轻微的。稍微推迟并不是闻所未闻，事实上，在过去三年中，这样的事情已经发生了两次。2017 年，iPhone X 在 11 月 3 日才上市，而 2018 年 iPhone XR 直到 10 月 26 日才上市。去年，iPhone 11 系列机型都是在 9 月 20 日开始上市的。

Munster 指出，64GB iPhone 11 和 64GB iPhone 11 Pro 的交货时间已经从 3 月 13 日的 13.6 天和最近 5 月 14 日的 9.7 天大幅下降到 1.6 天。AirPods 的交货时间在 2 月 14 日情人节时达到了 15.4 天的峰值。现在，这个大于两周的延迟时间已经降到了 1.7 天。

Munster 指出，跟踪交货时间是有用的。他说：“我们在过去十年里跟踪了苹果产品的在线交货时间，敏感地意识到，从数据中得出的见解会受到未知的供应、需求动态的影响。尽管该方法存在缺陷，但从历史上看，它是一个有用的工具。”他指出，某些 iPhone 机型在最新推出后的较长交货时间是 “需求较高的准确衡量标准”，如果发货时间很快，则说明新机不怎么受欢迎。Munster 还举了一个最近的具体例子。在苹果 2020 财年第一季度，AirPods Pro 曾出现过大于四周的交货期。在该季度，苹果可穿戴设备部门的营收创下新高，AirPods 同比增长 75%。

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关键词：iPhone

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