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奢侈品牌 Dior 入驻天猫

2020/6/14 10:32:31来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 14 日消息 6 月 14 日，法国著名时尚消费品牌 Dior 入驻天猫，开出了 “官方唯一天猫旗舰店”。旗舰店首页上显示，诸多品牌即将在 7 月底盛大开幕。

Dior 的明星产品 Miss Dior 香水系列、烈艳蓝金唇膏都在该店首屏推广之列。Dior 还强调了自身是 “官方唯一天猫旗舰店”和 “100% 的官方正品保证”。

IT之家了解到，今年已有卡地亚、Prada 等奢侈品牌在天猫开店。

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关键词：天猫

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