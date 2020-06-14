奢侈品牌 Dior 入驻天猫

IT之家 6 月 14 日消息 6 月 14 日，法国著名时尚消费品牌 Dior 入驻天猫，开出了 “官方唯一天猫旗舰店”。旗舰店首页上显示，诸多品牌即将在 7 月底盛大开幕。

Dior 的明星产品 Miss Dior 香水系列、烈艳蓝金唇膏都在该店首屏推广之列。Dior 还强调了自身是 “官方唯一天猫旗舰店”和 “100% 的官方正品保证”。

IT之家了解到，今年已有卡地亚、Prada 等奢侈品牌在天猫开店。