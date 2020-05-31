天猫618超级红包今日加码：最高618元，每日3次

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天猫红包还有订阅、签到、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。

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领取时间

5月29日 00:00:00 - 6月20日 23:59:50

使用时间

1、6月1日 至 6月12日（ 5月29日 - 6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 至 6月20日（6月13日 - 6月20日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

红包面额

最大面额618元，其他以实际到账为准。

订阅玩法

1、订阅时间：5月29日 - 6月17日。

2、如何订阅：用户进入站外的无线淘宝客主会场抢完当天的3次机会后，点击“好的”即为订阅成功。

3、订阅的奖励：成功订阅的用户将在6月18日当天获得额外的3次机会；在6月18日当天通过手机淘宝消息通知用户，用户从手机淘宝消息进入站外的无线淘宝客主会场后可以得额外的3次机会。

4、订阅成功的用户可以有机会获得最高金额618元的红包。

签到玩法

1、签到时间：6月6日 - 6月17日。

2、如何签到：用户进入站外的无线淘宝客主会场，参与一次抢权益即为签到成功；抢三次后会看到在签到活动期间的累计签到天数。

3、签到的奖励：签到活动期间用户累计签到3天、7天和10天分别有不同等级的礼包，礼包等级越高，有机会得到更多权益。用户在6月18日当天进入站外的无线淘宝客主会场可以抢签到礼包，签到礼包内包含红包、优惠券等权益，最多可以得3个红包。

4、用户若在6月18日当天是首次参与抢权益，或累计签到天数不足3天，也会给予一个签到礼包。

5、签到活动期间，累计签到3天及以上的用户可以有机会获得最高金额618元的红包。

分享开宝箱玩法

1、分享时间：5月29日 - 6月20日。

2、如何分享：当用户进入站外的无线淘宝客主会场抢完当天的3次权益后，可以通过淘口令和分享链接的方式，通过分享（社群，圈子等）拉好友再得额外开宝箱机会。

3、奖励规则：发起分享的用户（以下简称“分享者”），分享后成功邀请其他用户（以下简称“被分享者”）打开手机淘宝，带来第1个被分享者，即可得到1个宝箱，后续回流者达到3、6、10人时，分别可再获得一次宝箱。邀请人数越多，获得权益更多。

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