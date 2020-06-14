预装 macOS 和 Win10，又一家公司尝试销售 “黑苹果”电脑

IT之家 6 月 14 日消息 紧随 Psystar 的脚步，一家名为 "OpenCore Computer"（与 OpenCore Bootloader 无任何关系）的新公司本周推出了一款名为 “Velociraptor”的商用黑苹果（Hackintosh）电脑，该产品违反了苹果 macOS 的最终用户许可协议（EULA）。

OpenCore Computer 在其网站上宣称，它希望能让 Mac Pro 风格的工作站更加便宜。该公司称他们的电脑为 “零妥协 Hackintoshes”，同时预装了 macOS Catalina 和 Windows 10 Pro 系统。第一款上市机型是 “Velociraptor”，可配置最高 16 核 CPU、64GB 内存和 Vega VII GPU，起价 2199 美元。OpenCore Computer 打算在以后推出更多的机型，选装配置最高可以达到 64 核 CPU 和 256GB 内存。

IT之家了解到，黑苹果（Hackintosh）是指在未经苹果授权的硬件上运行 macOS 的电脑。Hackintosh 机器必须绕过苹果用来保护 macOS 不被克隆的复制保护技术，因此是违法的。OpenSource Computer 称，他们的电脑 “就像普通的苹果 Mac 一样工作”。

商业 Hackintoshes 有一段臭名昭著的历史。现在已经倒闭的 Psystar 公司从 2008 年开始销售所谓的 “Open Computers”，可以选择预装 Mac OS X Leopard 系统。苹果的 EULA 禁止第三方安装其软件，任何商业化的 Mac 克隆软件都违反了该协议以及数字千年版权法（DMCA）。苹果公司在 2009 年起诉 Psystar，并赢得了对该公司的永久禁令，美国最高法院在 2012 年拒绝复审此案。考虑到这一先例，OpenCore Computer 选择销售 Hackintosh 令人感到惊讶。

OpenCore Computer 似乎试图绕过 EULA，只接受加密货币支付。OpenCore Computer 的合法性尚不明确，官方没有提供该公司的地址，网上也没有什么关于它的更多信息。

值得一提的是，OpenCore 是一个免费的开源工具，用于启动 macOS 系统。上述销售这些 Hackintoshes 的 OpenCore Computer 公司似乎私自使用了 OpenCore 的名称，实际上他们与 OpenCore 没有任何关系，为此 OpenCore Bootloader 的开发者发布了一份关于 OpenCore Computer 未经授权使用 OpenCore 名称的声明。