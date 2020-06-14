今日头条 10.82 亿元拿下深圳 “中国最牛街道”土地：每平米 1.7 万元

IT之家 6 月 14 日消息 6 月 12 日下午，深圳市土地房产交易中心网站公布，字节跳动全资孙公司深圳今日头条科技有限公司以 10.82 亿元在深圳粤海街道拍下一宗商业用地，南山粤海街道号称 “中国最牛街道”。

据悉，上述土地面积 4091.88 平米，土地使用年限 30 年，起拍价 10.82 亿元，楼面价约为每平方米 1.73 万元，竞买保证金需要 2.614 亿元。最终，深圳今日头条科技有限公司以底价 10.82 亿元将这块地收入囊中。

根据竞买要求，申请人应为根据《深圳市鼓励总部企业发展实施办法》（深府规〔2017〕7 号）核定的总部企业，且在深圳市未拥有总部用地；申请人应为符合《深圳市总部项目遴选及用地供应管理办法》（深府规〔2018〕1 号）遴选要求的企业。此外，该宗地项目建成后，办公 55075 平方米、商业 1500 平方米、食堂 5900 平方米及物业管理用房 125 平方米全年期内不得转让，其中物业管理用房权属、移交按照《深圳经济特区物业管理条例》的有关规定执行。

IT之家了解到，目前，该地块周边是中国华润大厦、阿里中心、中铁南方总部大厦、海信南方大厦等总部大楼，以及在建中的腾讯项目等；距离地块不远处有深圳湾体育中心、深圳人才公园、深圳保利剧院等文体配套。

截止 2019 年 4 月底，粤海街道办一共有 112 家上市公司，总市值达到 4.85 万亿元，几乎等于杭州全市的上市公司总市值。

早在 2019 年 7 月，深圳市政府和字节跳动签署协议，字节跳动表示拟将大湾区总部设在深圳。