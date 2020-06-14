发牌一周年，国内 5G 发展如何？

去年 6 月 6 日，工信部正式为中国移动、中国联通、中国电信和中国广电四家企业发放 5G 牌照。转眼间，5G 牌照发放已经过去一年的时间，目前国内 5G 产业发展如何？所谓 “杀手级应用”是否出现？

5G 发牌一周年 运营商成绩如何？

运营商作为 5G 发展的排头兵，这一年在 5G 网络建设、5G 应用探索等方面做出了积极的贡献，笔者从 5G 建设成熟度、5G 用户数，5G 应用等方面对三大运营商这一年进行回顾。

中国移动

5G 网络建设方面，中国移动目前已开通近 14 万个 5G 基站。在超过 50 个城市实现 5G 商用服务。在 2020 年，中国移动制定了 5G 基站总数达 30 万个的目标，要求年内在全国所有地级以上城市提供 5G 商用服务。

此外，中国移动与中国广电签署了 5G 共建共享合作框架协议，通过资源互补加速 5G 网络推进。

5G 用户数方面，截至 5 月底，中国移动已经发展了超过 5500 万 5G 套餐用户，计划全年发展 1 亿 5G 套餐用户。

中国移动还推出了简化开通服务，提供不换卡、不换号、便捷开通 5G，推出 5G 预约、5G 钱包、5G 直通车，方便用户向 5G 升级。

5G 应用方面，面向 2C 领域，中国移动 5G 消息、超高清视频、VR/AR 等特色业务。

面向 2B 领域，中国移动深入实施 “5G+”计划，在智能工厂、智慧矿山、智慧医院、智慧城市、智慧园区、自动驾驶、网联无人机、云游戏、行业视频等 15 个重点垂直行业积极实践 5G 商业模式。

中国电信

5G 网络建设方面，2019 年，中国电信自建 5G 基站 4 万个，并与中国联通合建 5G 基站 2 万个。截至目前，中国电信已开通 5G 基站就超过了 14 万个。

中国移动还表示，力争在三季度末可向社会提供 5G 服务的基站数量要超过 30 万个。

5G 用户数方面，截至 4 月底，中国电信累计 5G 用户为 1709 万户，2020 年全年有望实现 6000 到 8000 万。

5G 应用方面，中国电信通过去年近 400 多个 5G 应用场景的案例，与产业生态合作伙伴一起，不断优化 5G 的网络性能，包括空口抖动等，完善 5G 移动通信的稳定性。

中国电信今年将围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中部地区等重点区域，推进一大批重点数据中心项目建设，打造基于云网融合的数字化平台和开放的生态。

中国联通

5G 网络建设方面，截至 5 月底，中国联通可用 5G 基站达到近 13 万个，覆盖所有直辖市、主要省会城市，以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。

预计到今年年底，中国联通 5G 基站总规模将达到 30 万，覆盖全国所有地级市城区。

5G 用户数方面，截至 5 月底，北京联通和广东联通均宣布 5G 套餐用户过 100 万，但 5G 用户总数中国联通并未公布。

5G 应用方面，中国联通于去年开展 “灯塔行动”，目前已经培育出连接 +、融合 +、生态 + 三大类 40 余款产品，创新联盟成员单位已近 800 家，首期规模 100 亿元，打造 5G 行业应用项目超过 200 个。

中国广电

目前，中国广电并未披露 5G 基站的数量，中国广播电视网络有限公司副总经理曾庆军表示，中国广电将坚持文化传播特色，把广电 5G 网络建成数字化文化传播的主渠道，培养文化新业态，着力培育广电 5G 生态。

今年 5 月 16 日，中国广电 5G 建设进入到全面发力阶段，支撑中低频段的通信设备产业链日趋成熟，部分终端设备制造商中低频段手机的产品化进入测试验证阶段。

中国广电还透露，5G 移动终端即将面向通信市场发布。

独立电信观察家黄海峰对 TechWeb 表示，新冠疫情的爆发，对国内 5G 建设速度造成了不小的影响，但运营商通过 “5+2”、“白 + 黑”等举措赶上进度，基本达成建设目标。

他还表示，基站数量达 28 万、5G 套餐用户近 1 亿，数百个 2B 示范案例，数十个有商业合同的 5G 2B 案例，这些数字代表了 5G 发牌后一年的直接变化，从三大运营商的网络、套餐和业务发展看，5G 的确更加成熟了。

5G 发牌一周年 5G 手机正在加速普及

这一年，除了 5G 基站的规模建设，5G 手机的价格下探，也在加速 5G 的普及。

中国信通院发布的 2020 年 5 月国内手机市场运行分析报告显示，2020 年 5 月，国内市场 5G 手机出货量 1564.3 万部，占同期手机出货量的 46.3%；上市新机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 50.0%。1~5 月，国内市场 5G 手机累计出货量 4608.4 万部、上市新机型累计 81 款，占比分别为 37.0% 和 47.9%。

可以看出，5G 手机出货量正在稳步提升，5G 手机价格也在不断下降，逐渐接近 4G 手机平均价格。