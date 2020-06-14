UP 主 “巫师财经”宣布退出 B 站，B 站回应：单方面违约，账号冻结处理，不排除起诉

IT之家6 月 14 日消息 今日晚间，哔哩哔哩弹幕网（B 站）在微博发布关于 “巫师财经”单方面违约的公告，表示，“巫师财经”在微博发布退出 B 站声明，表示今后不会在 B 站发布视频。B 站获知原因是他与国内某视频平台签订了排除 B 站的内容合作协议。而此前 B 站已经与其签订长期内容合作协议。对于 “巫师财经”单方面违约的行为表示十分震惊和遗憾。

B 站称，“巫师财经”是一位在 B 站从零成长起来的 UP 主，今年 B 站与其签订内容合作协议，希望对方遵守法律，履行与 B 站合约，但其坚持要求解约。

B 站表示，尊重每一位创作者，但在必要时也不得不拿起法律武器维护自己的正当权益。希望 “巫师财经”撤回退出 B 站声明，否则将起诉 “巫师财经”单方面违约行为，即日起，B 站对 “巫师财经”账号进行冻结处理。

5 月 26 日，巫师财经在微博表示，某期难产了，但之后会解释原因。

6 月 14 日上午，巫师财经微博发布了新的视频：【退出 B 站】《鲜衣怒马少年时》 ——关于网红、内容产业、我的成长。巫师财经在视频中提到了自己最初是猴山（A 站）用户，后来在 B 站发展。据IT之家了解到，此前巫师财经在其发布的财经类视频中，创造出不少个人代表名词，如”以我为准 “、”资本永不眠 “、”降维到幼儿园水平 “。也曾陷入被网友扒出部分视频文案存在大面积抄袭现象。