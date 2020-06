英伟达 GeForce Now 新增 19 款游戏，包括《孤岛惊魂 4》

IT之家6 月 14 日消息 NVIDIA GeForce Now 云游戏平台新增加了 19 个游戏。其中一些是在以前被删除过可用的游戏。还有一些是第一次添加,例如《孤岛惊魂 4》。

IT之家获悉,这 19 款游戏分别是《Satisfaction》、《Black Squad 黑色小队》、《Farm Together》、《Minion Masters 宠物大师》、《SCUM 人渣》《Terminator: Resistance 终结者:反抗军》、《XERA: Survival》、《Anno 2070 纪元 2070》、《Cloudpunk》、《孤岛惊魂 4》、《孤岛惊魂 5》、《Left 4 Dead 生存之旅》、《Rayman Legends 雷曼传奇》、《Rules Of Survival》、《South Park: The Stick of Truth 南方公园 : 真理之杖》、《South Park: Fractured But Whole 南方公园 : 完整破碎》、《Tale of Wuxia 侠客风云传》、《Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist 细胞分裂黑名单》、《Totally Reliable Delivery Service 可靠快递》。

NVIDIA GeForce Now 经历了一些重大起伏,甚至会定期增加了一些游戏,即使动视暴雪 Activision,Take-Two 和 Xbox Game Studios 等主要发行商已取消提供该服务。