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微软 Win10 版本 2004 硬件加速 GPU 调度即将发布

2020/6/3 15:25:25来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6 月 3 日消息 2020 Windows 10 更新五月版（2004 版本）现已面向探索者开放，包括了对 WDDM 2.7 的支持，但尚未启用硬件加速 GPU 调度的选项。

硬件加速 GPU 调度是 WDDM 2.7 的主要功能，它允许集成 / 专用图形显卡直接管理自己的视频内存，从而为你提供更好的性能，减少延迟，提高平均帧率或最小帧率，并提升了视频播放性能。

无论你使用何种图形显卡（Intel，Nvidia 或 AMD），最新的驱动程序均不包括硬件加速的 GPU 调度选项。

Intel 和 AMD 驱动程序均包含对 WDDM 2.7（Windows Display Driver Model）的支持，但要注意的是 Windows 设置中还没有硬件加速的 GPU 调度选项。

Nvidia 表示已启用对 Windows 10 五月版更新的支持，但最新的 Game Ready 446.14 WHQL 驱动程序似乎并不基于 WDDM 2.7，后者已包含在 Windows 10 五月版更新中，这显然也缺少硬件加速的 GPU 调度选项。

IT之家获悉，尽管英特尔尚未传达有关硬件加速 GPU 调度功能的任何信息，但 AMD 和 Nvidia 最近确认，将在未来版本中将引入该支持。

AMD 代表证实，他们的 GPU 显卡将支持硬件加速的 GPU 调度，但目前尚不清楚该功能何时会在稳定版的显卡驱动程序中推出。

上个月发布的 Nvidia Developer 驱动程序版本 450.99 包括了对 WDDM 2.7 的支持，并且还添加了一个开关以在 Windows 设置程序中启用 “硬件加速的 GPU 调度”，但是该功能仍未正式支持。

根据 Nvidia 的说法，你将能够启用硬件加速的 GPU 调度，并且显示驱动程序也将接受该请求，但是 GPU 调度在 “ NVIDIA display driver 450.99 尚未正式支持”，并且可能无法正常工作。

一位代表说：“官方支持将随即将发布的 Game Ready Driver 更新一起提供。”

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关键词：Windows 10微软AMD英伟达

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