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四年首次！AMD Radeon 徽标更新

2020/6/15 7:13:00来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6 月 15 日消息  据外媒 wccftech 消息，新的 AMD Radeon  徽标日前在 PC 游戏展 2020 上被一个 Gearbox 即将推出的的游戏（Godfall）的宣传片曝出。这是自 2016 年 AMD 推出 Polaris 显卡以来，AMD Radeon 徽标首次出现变更，这或将标志着 AMD 游戏卡的重大改革

▲《Godfall》标题以及新徽标

▲特写


▲AMD 旧款徽标（图源 AMD 官网）

▲AMD 目前 Ryzen 徽标（图源 AMD 官网）

IT之家了解到，新的 Radeon 徽标与 Ryzen 目前所使用的徽标几乎是完全相同的样式。AMD 此前声明，今年将推出更加强大的旗舰级 Radeon RX 显卡——Big Navi （RDNA 2） 。而 Godfall 正是一个在采用了 Big Navi /Navi 2X GPU 的 PS5 平台登陆的游戏，故该次徽标改版或许并非意外。

根据 AMD 路线图所述， RDNA 2 GPU 预计将超越第一代 RDNA GPU 接近 50% 的效能功耗比，采用台积电 7nm 工艺，将支持 VRS（可变速率着色）和硬件加速光线追踪技术。AMD 的首席执行官 Lisa Su 此前表示，新的 RDNA 2 系列将于今年推出。根据目前的爆料，RDNA 2 系列预计将于九月至十月与我们见面。

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关键词：AMD变更

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