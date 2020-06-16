据 DigiTimes，AMD 将于 7 月 21 日发布 4000 系 APU

IT之家6 月 16 日消息 媒体 DigiTimes 日前称，AMD 最新 Renoir 系列 APU 可能将于 7 月 21 日发布。此外，华硕方面也曾暗示 Ryzen 4000G 系列桌面 APU 将至。

据 DigiTimes 文，AMD 面对英特尔 10 代酷睿相争并未失神，仅推出 B550 芯片组并将于 7 月发布 3 款 Ryzne 3000 系列更新版处理器，以及在 7 月 21 日推出代号为 Renoir 的中低阶 APU 系列应战。

此外，该报道中还提及，Intel 最快可能会在 2020 年底推出 Rocket Lake 处理器，而首款采用 10nm 制程的桌面处理器最快也要到 2021 年底才能发布。

IT之家了解到，上文中提及的 3 款 Ryzne 3000 系列更新版处理器指 AMD 路线图中原本并不存在的 Matisse Refresh 系列 CPU，即 AMD R9 3900XT、R7 3800XT 和 R5 3600XT 三款处理器。而关于新款的 Ryzen 4000 系列 APU，目前已知有 R7（Pro） 4700G、R5（Pro） 4400G、和 R3（Pro） 4200G，规格分别是 8 核 16 线程、6 核 12 线程和 4 核 8 线程，预计将取代现有的 APU 体系，定价方面值得期待。