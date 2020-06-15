华米黄山 2 号自研芯片发布：高效率、低功耗，四季度量产

IT之家 6 月 15 日消息 今天华米科技在中国合肥举办首届华米科技 AI 创新大会，会上正式发布了自主研发的 RISC-V 架构的第二代智能可穿戴设备芯片：黄山 2 号。

据官方介绍，黄山 2 号拥有高运算效率、低使用功耗，植入采用了卷积神经网络加速技术的 NPU，大大提升了本地 AI 数据的计算性能。对于房颤的识别速度是在黄山 1 号的 7 倍，相比纯软件算法提升 26 倍。

黄山 2 号内置了 C2 协处理器，即使主芯片处于关闭状态，C2 协处理器依然能够 24 小时记录健康数据，理论上降低了 50% 的功耗，也许是全球最优秀的可穿戴芯片，目前黄山 2 号已经流片成功，预计今年第四季度量产。

此外，会上华米还发布了多款引擎产品。包括基于大数据的运动引擎 ExerSense，实现了智能匹配运动模型，目前可识别 19 项运动模式，覆盖用户 95% 日常使用运动场景；第二代心率引擎 RealBeats 2，夜晚与白天的有效房颤监测时间达到 1 代的 1.87 倍和 6.64 倍，达成接近全天候房颤监测，成功实现了折返性心动过速和室上性频发早搏的监测；血氧引擎 OxygenBeats，通过华米自有生物数据模型对血氧信号预处理，精准度比未经信号预处理设备提升 50%，通过多次校准，检测成功率提升了 23%，与医疗级血氧仪平均误差不到 1.67%，将在今年 Q3 与大家见面；睡眠引擎 SomnusCare，可以精准识别浅睡、深睡、快速眼动期三个睡眠阶段，时长超过 25 分钟的午睡数据检测精度接近 100%。与 OxygenBeats 血氧引擎结合，可以智能识别睡眠呼吸暂停综合征并预警，提醒用户及时采取医疗措施。华米还自主研发了新增支持血氧引擎和睡眠引擎的新一代高精度光学传感器：BioTracker 2。

此外，华米人工智能实验室正式升级为华米科技人工智能研究院，华米科技副总裁汪孔桥博士将会担任院长，人工智能领域泰斗级专家、多媒体计算之父 Ramesh Jain 教授担任首席技术顾问。华米人工智能研究院已开展一系列战略合作，拥有了三个联合实验室！与钟南山院士团队共建的腕部智能可穿戴联合实验室、与中国田径协会联合成立的田径运动联合实验室、与中科大先研院共建脑机智能联合实验室。

IT之家了解到，华米科技还宣布与智能语音领域 AI 独角兽云之声正式达成合作，将在可穿戴设备、物联网、智能汽车和智能家居等众多领域开展合作。