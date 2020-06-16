最新！美国商务部：将允许美国公司与华为合作制定 5G 网络标准

北京时间 6 月 16 日凌晨消息，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代 5G 网络标准。

路透社此前报道，据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》（Federal Register）上，最早将于当地时间周二发布。

美国商务部长威尔伯 · 罗斯（Wilbur Ross）向路透社发出声明，证实了有关该部即将采取行动的报道。声明表示：“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准，以保护美国的国家安全和外交政策利益。”

华为发言人 Michelle Zhou 尚未就此置评。

美国政府去年将华为列入美国商务部的所谓 “实体名单”，以国家安全为由限制向该公司出售美国的商品和技术。

业内人士和政府官员表示，此次规则改变不应被视为美国在限制华为问题上的决心有所减弱的迹象，指出华为令美国在标准制定方面处于劣势。由于美国公司不确定它们被允许分享哪些技术或信息，有些美国公司的工程师减少了参与度，从而给了华为更大的话语权。一位知情人士称，美国商务部作出上述修正旨在确保美国公司 “全面参与”自愿标准制定机构，并对美国公司和国会议员的担忧作出回应。

代表亚马逊、高通和英特尔等公司的美国信息技术产业协会（Information Technology Industry Council）的亚洲政策高级总监内奥米 · 威尔逊（Naomi Wilson）表示：“2019 年 5 月的实体名单更新引发了混乱，无意中将美国公司排除在了一些技术标准对话之外，导致其面临着战略劣势。”她还说道：“此次阐释能令（美国）企业再次在这种基础性活动中展开竞争和占据领先优势，此类活动有助于跨市场推出 5G 和人工智能等先进技术。”

华盛顿贸易律师凯文 · 沃尔夫（Kevin Wolf）表示，这一修正 “将可大大有助于美国公司保持在国际标准组织中的领导地位，而不会影响政府对华为的目标”。

在电信行业中，5G 网络预计将为从高速视频传输到自动驾驶汽车等一系列产品和服务奠定基础。

另据一位熟知内情的消息人士透露，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥（Mike Pompeo）将于本周前往夏威夷与中国官员会面。