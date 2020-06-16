GeForce GTX 1650 新增两类型号，或将支持硬件光追

IT之家6 月 16 日消息 AIDA64 最近一次测试版本更新增加了对两种未发布版本 GeForce GTX 1650 GPU的支持。如此，目前 GTX 1650 的版本已经增加到 4 种。

IT之家了解到，最初一代 GeForce GTX 1650 于 2019 年发布，，配备 TU117 芯片。该 GPU 配备 896 CUDA，基础频率和加速频率分别为 1485MHz 和 1665GHz，辅以 4GB 的 8 Gbps GDDR5 内存。

今年四月英伟达后继推出了 GeForce GTX 1650 GDDR6 版本，该版本升级 GDDR6 显存，降低了主频和加速频率，获得约 14% 的性能提升。

而目前曝出的两款 GTX 1650 显卡相比此前 GTX 1650 GDDR6 主要不同之处在于将架构更换为图灵 TU106 和 TU116 核心。TU106 核心此前曾是 RTX2070 和部分 RTX2060 系列间的配置，而 TU116 核心则是此前 GTX 1650 Super/1660/1660Ti/1660 Super 的配置。

除此以外，目前尚无任何关于这两种 GPU 的详细参数配置或性能测试结果。

值得一提的是，与 TU116 和 TU117 核心不同，TU106 核心含有英伟达 Tensor 和 RT 内核，故该款 GPU或将支持硬件加速光线追踪技术。