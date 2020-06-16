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647 公里！特斯拉 Model S 升级，续航里程突破 400 英里大关

2020/6/16 9:39:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 16 日消息 特斯拉 Model S 正式让电动汽车的续航里程突破 400 英里大关，特斯拉官网发布声明称，即日起，所有北美 Model S 长续航升级版车辆均具有美国国家环境保护局（EPA）官方认证的 402 英里（约 647 公里）续航

并且，增加续航里程并没有导致车辆涨价。根据 Model S 配置页面，Model S 长续航升级版的价格为 74900 美元，不包括可用的优惠政策。

Model S 长续航升级版上一次续航被认定为 390 英里，还是在 2 月份，当时特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克还公开质疑这个数字。不过，得益于重量减轻、空气动力学改进和更好的驱动单元效率等一系列因素，Model S 现在的续航能够多出这 12 英里。

特斯拉重新设计的 Tempest 轮毂在这一改进中也起到了一定作用。特斯拉表示，这些轮毂在包裹上新的低滚动阻力轮胎后，使得续航里程增加了 2%。

除了续航里程的增加，Model S 长续航升级版性能没有变化。特斯拉表示，这款电动车能够在 3.7 秒内加速到 60 英里 / 小时，最高时速可以达到 155 英里 / 小时。特斯拉还表示，Model S 现在配备了名为 Hold 的再生制动模式，如果驾驶员只是放松油门，就能让车辆完全停止。

特斯拉称，今年早些时候在加利福尼亚州弗里蒙特的工厂开始生产 Model S 长续航升级版都采用了最新的改进，续航都能够达到上述 402 英里。

IT之家了解到，特斯拉还表示将在未来的 OTA 更新中继续改进 Model S。

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关键词：Model S特斯拉

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