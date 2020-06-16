为年轻人带来极致 5G 体验！华为畅享 20 Pro 蓄势待发

华为畅享家族的新成员——华为畅享 20 Pro 也要和广大消费者朋友们见面了。华为畅享系列是华为手机家族相对年轻的一个产品系列，凭借着极高的性价比和不俗的产品力，华为畅享系列一直备受年轻消费群体的喜爱，每款产品都能获得口碑和销量的双赢。

华为畅享 20 Pro 口号：即刻 5G 不等待

尽管华为畅享 20 Pro 新机参数还未发布，但陆续曝光的消息已经吊足了消费者的胃口，特别是年轻消费者对这款产品的期待非常高，依据 “即刻 5G 不等待”的传播口号，我们不难看出华为畅享 20 Pro 将主打 5G 疾速体验并有着非常有竞争力的起售价。

据IT之家对华为手机一贯的剖析，这款产品将有可能搭载 5G SoC，同时支持高感光夜拍、近期在千元档大热的超级快充、高刷新率屏幕等功能也可能成为这款手机攻城略地的杀招。综上，也不难理解为什么消费者能如此期待这款新机了，5G 全场景体验再加上丰富的配置和华为畅享系列一直以来的良心定价，华为畅享 20 Pro 无疑将成为 5G 爆款手机！

5G 全场景体验 + 后置三摄，年轻人痛点需求一一击破

通过预热视频我们得知，华为畅享 20 Pro 很可能将支持 5G 双模全网通，更会带来极为丰富的 5G 频段支持，覆盖不同场景的 5G 网络使用需求，将为年轻消费者带来全场景的 5G 流畅体验。

华为畅享 20 Pro 内置 5G SOC

年轻人不光追求极致的 5G 体验，拍照功能自然也是不能落下的，华为畅享 20 Pro 传承了华为品牌强大的拍照实力，引入了后置三摄配置，根据以往经验，华为畅享 20 Pro 全新三摄模组极有可能由高像素主摄像头、超广角 + 景深摄像头、微距摄像头组成，想必能够轻松满足年轻人多场景的拍照需求。

侧边指纹解锁，让华为畅享 20 Pro 体验锦上添花

华为畅享 20 Pro 侧边指纹

官方分享的宣传视频显示，华为畅享 20 Pro 还采用了侧面指纹按键，这样的实体键布局将进一步提升解锁准确率和效率，简化操作步骤。

华为畅享 20 Pro 三重配色

据华为终端官方爆料，华为畅享 20 Pro 将于 6 月 19 日正式发布，并且拥有三种年轻人喜欢的个性配色。价格方面尚不清楚，但是按照华为畅享系列的一贯定价，华为畅享 20 Pro 新机在价格方面必将给消费者们带来惊喜。喜欢这款产品的朋友，届时请关注官方动作，19 日我们不见不散。